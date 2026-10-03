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انهدام ۴ شبکه خرابکاری در کرمان و بازداشت ۳۱ نفر

وزارت اطلاعات از انهدام ۴ شبکه سازمان‌یافته خرابکاری خیابانی و بازداشت ۳۱ نفر از عوامل اصلی و مرتبط با دشمن خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۷۰۶۷
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وزارت اطلاعات

به گزارش تابناک؛ بیانیه وزارت اطلاعات از شناسایی و انهدام ۴ شبکه خرابکاری در خیابان و بازداشت ۳۱ نفر حکایت دارد.

متن بیانیه بدین شرح است:

اعضای ۴ شبکه سازماندهی شده، متشکل از ۳۱ نفر از مزدوران دشمن آمریکایی-صهیونیستی در شهرستان سیرجان درپی دریافت گزارش‌های مردمی و رصد‌های اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره‌کل اطلاعات استان کرمان شناسایی و بازداشت شدند.

این مزدوران دشمن آمریکایی - صهیونی در قالب شبکه‌هایی با نام‌هایی جذاب برای نوجوانان و جوانان سازماندهی شده و دارای شرح وظائف و برنامه‌ریزی مشخص برای چگونگی حضور فعال در فراخوان‌های سراسری بودند.

از ساخت کوکتل مولوتف تا تخریب دوربین‌های شهری

همچنین اعضای این شبکه‌های مزدور، با ساخت کوکتل مولوتف به تعداد زیاد، تهیه و ساخت ابزار تخریب دوربین‌های شهری در حال آمادگی برای ایجاد ناآرامی و خرابکاری خیابانی بودند.

این مزدوران دشمن، در جریان کودتای دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز اقدامات وحشیانه و تخریبی گسترده‌ای از جمله به آتش کشیدن فرمانداری، تخریب بانک‌ها و ادارات دولتی، تخریب اموال عمومی و خصوصی، تخریب دوربین‌های شهری و ساختمان‌ها، حمله به مقر پلیس با هدف دستیابی به سلاح را انجام داده بودند.

گزارش موارد مشکوک به ستاد خبری وزارت اطلاعات

وزارت اطلاعات از مردم خواسته موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستادخبری وزارت اطلاعات به شماره ۱۱۳ یا درگاه‌های رسمی این وزارت، در پیام رسان‌های ایتا، بله، روبیکا و سروش‌پلاس به آدرس vaja۱۱۳@ با تیک آبی گزارش کنند.

منبع: فارس

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وزارت اطلاعات خرابکاری انهدام بازداشت
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