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سوتی هادی عامل درباره حسن یزدانی

سوتی هادی عامل درباره حسن یزدانی و پیش‌بینی شکست او در جهانی، واکنش‌های شدیدی به همراه داشت. گزارشگر پیشکسوت کشتی که حالا آماج حملات است، این حواشی را شیطنت مجازی خواند و از تلاش برای رفع سوءتفاهم با قهرمان ملی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۷۰۶۵
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هادی عامل

به گزارش تابناک؛ مسابقات کشتی آزاد بازی‌های آسیایی ناگویا امروز شاهد یکی از مهم‌ترین اتفاقات برای کشتی ایران بود؛ جایی که امیرعلی آذرپیرا در دیدار نیمه‌نهایی وزن ۹۷ کیلوگرم مقابل آرش یوشیدا، ستاره کشتی ژاپن، قرار گرفت. آذرپیرا که پیش از این در مسابقات قهرمانی آسیا برابر یوشیدا شکست خورده بود، این بار با انگیزه جبران آن شکست روی تشک رفت؛ در حالی که یوشیدا نیز مدت‌ها بود طعم شکست را نچشیده و با آمادگی کامل و هدف کسب مدال طلا در ناگویا حاضر شده بود.

در نهایت، اما این آذرپیرا بود که با ارائه یک کشتی جانانه و استثنایی توانست حریف قدرتمند ژاپنی را با نتیجه ۴ بر ۳ شکست دهد و راهی فینال بازی‌های آسیایی شود. پیروزی برابر یوشیدا، که یکی از مدعیان اصلی کسب مدال طلای این وزن محسوب می‌شد، برای آذرپیرا اهمیت ویژه‌ای داشت و انتقام شکست قبلی او از این کشتی‌گیر ژاپنی را نیز به همراه داشت.

با این حال، جنجال اصلی پس از پایان این مسابقه شکل گرفت؛ جایی که هادی عامل، گزارشگر باسابقه کشتی ایران، جمله‌ای را بر زبان آورد که تصور می‌کرد صدای او دیگر روی آنتن نیست. عامل گفت: «حالا بذار این به حسن بخوره ببین حسن رو توی جهانی چیکار میکنه، همین حسن رو.» انتشار این ویدیو در فضای مجازی با واکنش‌های گسترده‌ای همراه شد و از هواداران حسن یزدانی نسبت به این جمله ناراحت شدند و به عامل حمله کردند.

از حرف‌های هادی عامل این برداشت شکل گرفت که او احتمال می‌دهد آرش یوشیدا در مسابقات قهرمانی جهان قزاقستان برای حسن یزدانی دردسرساز شود و حتی بتواند مقابل این ستاره نامدار کشتی ایران به برتری برسد؛ برداشتی که باعث شد انتقادات از گزارشگر قدیمی کشتی ایران در فضای مجازی افزایش پیدا کند.

با این حال، اکنون هادی عامل نسبت به این اتفاق واکنش نشان داده و درباره این موضوع گفت: «من خودم اینستاگرام ندارم و به خاطر همین چیزهاست. نمی‌دانم این حواشی از کجا می‌آید. من از نوجوانی کشتی‌های حسن یزدانی را گزارش می‌کنم و همه می‌دانند که چه علاقه‌ای به او دارم.»

عامل ادامه داد: «من دقیقا یادم نیست چه چیزی گفتم، اما اینکه بخواهند چیزی را از قول من علیه حسن یزدانی نسبت دهند اوج بی‌معرفتی است. من اگر هم چیزی گفتم منظورم این بود که کشتی آذرپیرا و یوشیدا خیلی نزدیک بود و او می‌تواند حریف سختی برای حسن یزدانی در جهانی باشد وگرنه که دلاوری و بزرگی حسن به کل ایران و جهان ثابت شده است و با این حرف‌ها کوچکترین خدشه‌ای آن وارد نمی‌شود. اینها شیطنت‌های مجازی است که برای فالوور هرکاری می‌کنند. من همین الان به حسن یزدانی زنگ می‌زنم و توضیح خواهم داد تا هیچ سو تفاهمی ایجاد نشود.»

منبع: ورزش سه

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برچسب ها
هادی عامل حسن یزدانی بازی های آسیایی بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ کشتی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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United States of America
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۱۴:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
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0
پاسخ
هادی عامل آدم کوچکی نیست ولی حالا تا ببینیم دست خود حسن است.
ولی جالبه!
حتی خبرنگاران ورزشی هم تلویزیون نگاه نمی کنن. از خبرگزاری های دیگه فهمیدن!
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