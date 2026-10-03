قیمت طلا و سکه امروز؛ ۱۱ مهر ۱۴۰۵/ سقف تاریخی دیگری در بازار طلا!
به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک ، قیمت طلا و سکه امروز در فاصله دو روز یعنی از پنجشنبه تا امروز ، تمام قطعات سکه و طلا بهجز سکه گرمی، رشد قیمت داشتند و به نطر می رسد روند صعودی بازار همچنان پابرجاست و هیچ اصلاحی رخ نداده است، اما ربع سکه با ۲.۸۷درصد افزایش، بیشترین رشد درصدی را در میان همهی قطعات ثبت کرد و این یعنی تقاضا بهسمت سکههای خرد کشیده شده و بازار، به سمت خردهخریدارها پیش رفته است .
قیمت سکه امامی چقدر شد؟
قیمت سکه امامی با ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان افزایش بزرگترین رشد مطلق را داشت و به ۲۶۳.۷ میلیون تومان رسید که سقف جدیدی برای بازار است و سکه گرمی با ۳۷ میلیون تومان، تنها قطعهای است که بدون تغییر مانده است و نشانه تثبیت تقاضا در سکههای کوچک یا اشباع موقت است و هرگرم طلای ۱۸ عیار با ۱.۶۲ درصد و هرگرم طلای ۲۴ عیار ۱.۶۳درصد افزایش تقریباً بهصورت موازی رشد کردهاند .
بازار طلا بهسمت خردهخریدارها رفت!
اما با پیشروی دلار و انتظارات تورمی تقاضای مردم به سمت دارایی امن بیشتر می شود و تقاضای خرد ازجمله خرید ربع سکه و نیم سکه در بازار برای مردم عادی فعال می شود ؛ بنابراین سقفشکنی سکه امامی با نرخ ۲۶۳.۷ میلیون ادامه روند صعودی را بازگو می کند؛ این درحالی است که سکه گرمی بدون تغییر مانده که نشانه ای از اشباع موقت یا تثبیت تقاضا است.
اما اونس جهانی در محدوده ۴,۱۶۱ دلار سطح بالا و شکننده ای دارد و به نظر می رسد اگر دلار و اونس جهانی صعودی بمانند، بازار بهسمت سقفهای بالاتر حرکت میکند و سکه امامی میتواند از ۲۶۵ میلیون هم عبور کند ؛ اما اگر اونس جهانی افت کند و دلار تثبیت شود می توان انتظار داشت که بازار اصلاح ناگهانی را تجربه کند و قیمتها به سمت ارزش ذاتی حرکت کند و کاهش یابد.
از آنجایی که بازار طلا و سکه در فاصلهی دو روز، صعودی بوده و تمام قطعات بهجز سکه گرمی رشد کردهاست، با توجه به حباب بالای سکه، خرید هیجانی در نقطه اوج، امری پرریسک است که توصیه می شود خرید پلهای و مدیریت ریسک منطقیتر باشد.