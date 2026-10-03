En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف

داماد حسن روحانی در پیامی کنایی خطاب به مخالفان روحانی و قالیباف نوشت: وقتی شما پوشک می پوشیدید، روحانی و قالیباف و پزشکیان در جبهه بودند.
کد خبر: ۱۳۹۷۰۶۲
| |
950 بازدید
|
۳
داماد روحانی

به گزارش تابناک؛ داماد حسن روحانی در پیامی کنایی خطاب به مخالفان روحانی و قالیباف نوشت: وقتی شما پوشک می پوشیدید، روحانی و قالیباف و پزشکیان در جبهه بودند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
داماد روحانی قالیباف مخالفان روحانی مخالفان قالیباف پایداری چی ها مداح نماها پزشکیان توئیت جنجالی
آیا اسرائیل و ترکیه بر سر سوریه وارد جنگ می‌شوند؟/ اسرائیل فضای هوایی سوریه را «عملاً بی‌صاحب» کرده است
کارگردان زن به دنبال بستن پرونده جنجالی الناز شاکردوست
قریش امروز: قبیله‌ای که نامش مانده و سازمانش پراکنده شده است
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
روایت قالیباف از اعلام خبر شهادت رهبرانقلاب اسلامی
ماجرای اصلاح پست ترامپ در توییتر از زبان قالیباف
انتقاد کیهان از پزشکیان و قالیباف
قالیباف: روابط اقتصادی ایران و عراق نیازمند نقشه راه است
چه کسی درخواست عدم کفایت رئیس‌جمهور را مطرح کرد؟ / واکنش تند نمایندگان و قالیباف به پیشنهاد نماینده هتاک
حکم علی اکبرصالحی برای داماد روحانی
روحانی واقعا رئیس‌جمهور بدشانسی بود
جلسه شورای هماهنگی مجلس با حضور قالیباف
کنایه داماد روحانی به آشنا و واعظی
رسایی: امروز خودم را به زندان معرفی می‌کنم
کنایه سنگین داماد روحانی به زاکانی
کنایه ژیلا صادقی به داماد حسن روحانی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۳
کیا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
6
0
پاسخ
روحانی و هاشمی در هیچ عملیاتی شرکت نکردن و در طول عمرشون یک تیر هم شلیک نکردن یک عکس فقط با لباس نظامی گرفتن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
0
3
پاسخ
حرف حق ، تندروها بدونید اگر نظرسنجی رسمی و واقعی انجام بشه میبینید چقدر از مردم با نظرات و شیوه رفتار شما کاملا مخالف هستند
دانسته ندانسته مملکت رو به انزوا بردید ، الانم دلار 270 تومنی تا این لحظه ، لذت ببرید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
0
0
پاسخ
آفرین خوب گفته.
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
آخرین اخبار
فیفادی خبرساز با زیدان، مسی، رونالدو، کی‌روش و قلعه‌نویی؛ فرانسه - ایتالیا پس از ۲۰ سال
سبزپوشی کم‌رمق بورس زیر سایه ۵۱۱ نماد منفی/ کاهش ارزش دلاری بازار سهام به زیر ۱۰۰ میلیارد دلار
معرفی نماینده ایران برای اسکار ۲۰۲۷
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف
قیمت خودرو در بازار امروز 11 مهرماه
جزئیات بازگشت و خاکسپاری پیکر سیروس ابراهیم‌زاده
بارقه‌های التیام زخم‌های گردشگری تهران از جنگ / یک واگذاری عجیب، یک شرکت جدید
اعطای نشان نظامی به خلبانان حمله به ایران
آیا اسرائیل و ترکیه بر سر سوریه وارد جنگ می‌شوند؟/ اسرائیل فضای هوایی سوریه را «عملاً بی‌صاحب» کرده است
ویدیوی رپ کردن یک کودک در تجمع شبانه
تصاویر جدید از کمک‌خلبان فلای دبی
جزئیات تیراندازی مقابل دادگستری مهاباد
جزئیات تکان‌دهنده از درگیری خلبانان فلای‌دبی
مسابقه اعراب خلیج فارس برای تولید پهپاد؛ پهپاد‌های آمریکایی بهتر است یا اوکراینی؟
طلای دوم تکواندو ایران بر گردن آرین سلیمی
صدور گواهینامه موتور برای زنان غیرقانونی است  (۱۴۷ نظر)
بیژن مرتضوی به ایران برگشت/ آهنگساز معروف چند روز بعد از تکذیب جنجالی در فرودگاه امام خمینی(ره) + فیلم  (۷۶ نظر)
پس از معتمدآریا نوبت بازگشت فریبرز عرب نیا است؛ گلشیفته هم می‌آید؟  (۷۱ نظر)
قیمت دلار امروز سه شنبه ۷ مهرماه؛ جهش ۱۲۴ درصدی دلار برای فتح قله ۲۵۰ هزار تومانی  (۶۸ نظر)
تهدید بی‌سابقه قالیباف توسط رئیس ستاد سعید جلیلی!  (۶۶ نظر)
رأی مردم «مزخرف» نیست / قومیت‌ها را با کدام منطق تحقیر می‌کنید؟  (۶۲ نظر)
بیژن مرتضوی به وطن بازگشت  (۶۲ نظر)
دو ویدیوی مظلوم نمایی حمید رسایی قبل از رفتن به زندان  (۶۰ نظر)
زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا/ عراقچی: آماده مذاکره‌ایم  (۵۵ نظر)
رسایی: امروز خودم را به زندان معرفی می‌کنم  (۵۵ نظر)
قیمت دلار امروز چهارشنبه ۸ مهرماه/ تصمیم مهم بانک مرکزی؛ آغاز فروش یک میلیارد دلار از امروز  (۵۲ نظر)
وقتی حکم علیه رسایی است «سیاسی» می‌شود / فرار به جلو یا مظلوم‌نمایی؟  (۵۲ نظر)
سوپر انقلابی‌ها در آزمون سخت حکم رسایی / آنچه برای دیگران تجویز می‌کردید را بپذیرید!  (۵۱ نظر)
توجیه خواهر پژمان جمشیدی درباره رفتارش  (۴۹ نظر)
میثم نیلی سران سه قوه را به «کودتا» متهم کرد  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005rRG
tabnak.ir/005rRG