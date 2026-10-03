داماد حسن روحانی در پیامی کنایی خطاب به مخالفان روحانی و قالیباف نوشت: وقتی شما پوشک می پوشیدید، روحانی و قالیباف و پزشکیان در جبهه بودند.

کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف

به گزارش تابناک؛ داماد حسن روحانی در پیامی کنایی خطاب به مخالفان روحانی و قالیباف نوشت: وقتی شما پوشک می پوشیدید، روحانی و قالیباف و پزشکیان در جبهه بودند.