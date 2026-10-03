کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف
داماد حسن روحانی در پیامی کنایی خطاب به مخالفان روحانی و قالیباف نوشت: وقتی شما پوشک می پوشیدید، روحانی و قالیباف و پزشکیان در جبهه بودند.
کد خبر: ۱۳۹۷۰۶۲| |
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به گزارش تابناک؛ داماد حسن روحانی در پیامی کنایی خطاب به مخالفان روحانی و قالیباف نوشت: وقتی شما پوشک می پوشیدید، روحانی و قالیباف و پزشکیان در جبهه بودند.
گزارش خطا
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روحانی و هاشمی در هیچ عملیاتی شرکت نکردن و در طول عمرشون یک تیر هم شلیک نکردن یک عکس فقط با لباس نظامی گرفتن
حرف حق ، تندروها بدونید اگر نظرسنجی رسمی و واقعی انجام بشه میبینید چقدر از مردم با نظرات و شیوه رفتار شما کاملا مخالف هستند
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