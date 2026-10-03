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معرفی نماینده ایران برای اسکار ۲۰۲۷

«سرزمین فرشته‌ها» به کارگردانی بابک خواجه‌پاشا و تهیه‌کنندگی منوچهر محمدی، به عنوان نماینده سینمای ایران برای حضور در نودونهمین دوره جوایز اسکار انتخاب شد.
کد خبر: ۱۳۹۷۰۶۱
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سرزمین فرشته ها

به گزارش تابناک؛ فیلم سینمایی «سرزمین فرشته‌ها» کارگردانی بابک خواجه‌پاشا و تهیه‌کنندگی منوچهر محمدی، نماینده سینمای ایران در نودونهمین دوره جوایز اسکار شد.

ایرج طهماسب، فرهاد توحیدی، محمود کلاری، سیدعلیرضا حسینی و محمدرضا تشکری از جمله اعضای حاضر در جلسه هیأت انتخاب نماینده سینمای ایران بودند.

منبع: روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی

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