معرفی نماینده ایران برای اسکار ۲۰۲۷
«سرزمین فرشتهها» به کارگردانی بابک خواجهپاشا و تهیهکنندگی منوچهر محمدی، به عنوان نماینده سینمای ایران برای حضور در نودونهمین دوره جوایز اسکار انتخاب شد.
کد خبر: ۱۳۹۷۰۶۱| |
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به گزارش تابناک؛ فیلم سینمایی «سرزمین فرشتهها» کارگردانی بابک خواجهپاشا و تهیهکنندگی منوچهر محمدی، نماینده سینمای ایران در نودونهمین دوره جوایز اسکار شد.
ایرج طهماسب، فرهاد توحیدی، محمود کلاری، سیدعلیرضا حسینی و محمدرضا تشکری از جمله اعضای حاضر در جلسه هیأت انتخاب نماینده سینمای ایران بودند.
منبع: روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی
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