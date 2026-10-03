قیمت خودرو در بازار امروز 11 مهرماه
به گزارش تابناک؛ قیمت خودرو امروز شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ در حالی اعلام شد که بازار خودرو در مهرماه روند افزایشی ماه گذشته را ادامه داده و همگام با رشد قیمت طلا و نرخ ارز، در مسیر صعودی حرکت میکند.
بررسی قیمت خودرو امروز نشان میدهد افزایش نرخ ارز و رشد قیمت طلا بار دیگر بر انتظارات فعالان بازار خودرو اثر گذاشته است. عبور قیمت طلا از مرز ۲۵ میلیون تومان و رسیدن نرخ ارز به محدوده ۲۵۸ هزار تومان، از مهمترین متغیرهایی است که در شرایط فعلی بر روند قیمتگذاری خودرو اثر گذاشتهاند. در چنین شرایطی، بازار خودرو همچنان به نوسانات بازارهای موازی و متغیرهای کلان اقتصادی واکنش نشان میدهد و افزایش قیمتها در برخی مدلها، ادامه فضای صعودی شکلگرفته در ماههای اخیر را نشان میدهد.
در شرایط فعلی، نوسان نرخ ارز، انتظارات تورمی، میزان عرضه خودرو و حجم معاملات از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر قیمتها هستند و هرگونه تغییر در این عوامل میتواند مسیر بازار را در روزهای آینده تغییر دهد. با این حال، سطح معاملات همچنان یکی از عوامل تعیینکننده برای تداوم یا توقف موج افزایشی قیمتها خواهد بود.
قیمت خودروهای داخلی
بازار خودروهای داخلی امروز همچنان تحت تأثیر فضای افزایشی حاکم بر بازار قرار دارد و برخی مدلها طی روزهای اخیر رشد قابلتوجهی را تجربه کردهاند. در میان خودروهای مورد بررسی، پژو ۲۰۷ اتوماتیک و ساینا دوگانهسوز افزایشهای قابل توجهی را ثبت کردهاند.
در بازار محصولات ایران خودرو، قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ طی سه روز گذشته ۴۰ میلیون تومان افزایش داشت و به دو میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان رسید. همچنین، قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک صفر نیز از ابتدای مهرماه تاکنون ۳۴۰ میلیون تومان گران شده و اکنون سه میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان است.
در ادامه روند افزایشی بازار، قیمت دنا پلاس ۶ دنده طی یک هفته گذشته ۱۵۰ میلیون تومان افزایش یافته و در سطح دو میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان قرار گرفت و قیمت تارا اتوماتیک نیز امروز در بازار سه میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان اعلام شد.
در بازار محصولات سایپا، قیمت کوییک S صفر از ابتدای مهرماه تاکنون ۶۷ میلیون تومان افزایش داشته و به یک میلیارد و ۴۷۵ میلیون تومان رسیده است. قیمت ساینا دوگانهسوز نیز طی هفت روز گذشته ۸۰ میلیون تومان گران شده و یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت خودروهای مونتاژی
در بازار خودروهای مونتاژی نیز روند قیمتها افزایشی است و برخی مدلها طی روزهای اخیر رشد محسوسی را تجربه کردهاند.
قیمت تیگو ۸ پرومکس از ابتدای مهرماه تاکنون ۵۳۰ میلیون تومان افزایش یافته و به نه میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین، قیمت هایما S۷ پرو طی یک هفته گذشته ۱۵۰ میلیون تومان رشد داشته و اکنون پنج میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان معامله میشود.
در ادامه روند افزایشی بازار، قیمت فیدلیتی الیت ۷ نفره نیز طی سه روز گذشته ۲۰۰ میلیون تومان گران شده و در محدوده شش میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان قرار گرفت. قیمت جک J۴ صفر نیز امروز در بازار دو میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان اعلام شد.
منبع: تجارت نیوز