اعطای نشان نظامی به خلبانان حمله به ایران
به گزارش تابناک؛ ارتش آمریکا به خلبانهایی که سال گذشته در حمله به تاسیسات هستهای ایران مشارکت داشتند یک نشان نظامی مهم اعطا کرد.
آمریکا بار دیگر از نظامیانی که در عملیات علیه ایران مشارکت داشتهاند تقدیر کرد. این بار هفت خلبان جنگنده اف-۲۲ رپتور به دلیل نقشی که در عملیات موسوم به «چکش نیمهشب» و حمله به تأسیسات هستهای ایران در ژوئن ۲۰۲۵ داشتند، یکی از بالاترین نشانهای نظامی این کشور را دریافت کردند.
به گزارش Air & Space Forces Magazine، این خلبانان به دلیل اسکورت بمبافکنهای بی-۲ اسپیریت در جریان این عملیات، نشان «صلیب پرواز ممتاز» را دریافت کردهاند؛ نشانی که برای «اقدامات قهرمانانه یا دستاوردهای فوقالعاده» در عملیات هوایی اعطا میشود.
در عملیات «چکش نیمهشب»، هفت بمبافکن بی-۲ آمریکا ۱۴ بمب سنگرشکن ۳۰ هزار پوندی را علیه تأسیسات هستهای ایران در فردو و نطنز به کار گرفتند. حدود ۱۲۵ فروند هواپیمای آمریکایی نیز در این عملیات مشارکت داشتند؛.
این عملیات پس از نزدیک به دو هفته حملات هوایی اسرائیل علیه ایران انجام شد.
شش مدال در ۳۱ اوت در پایگاه هوایی لنگلی در ایالت ویرجینیا اعطا شد و هفتمین خلبان نیز ۲۲ سپتامبر نشان خود را دریافت کرد. مقامهای آمریکایی جزئیات مأموریت و هویت خلبانان را به دلیل ملاحظات امنیت عملیاتی منتشر نکردهاند.
منبع: فارس