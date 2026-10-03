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امنیتی- تسلیحاتی
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2686
2686
بازدید
۲
پ
تصاویر جدید از کمکخلبان فلای دبی
تصاویر جدید از همام الهمامی کمکخلبان فلای دبی منتشر شد.
کد خبر:
۱۳۹۷۰۵۲
تاریخ انتشار:
۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۰
03 October 2026
کد خبر:
۱۳۹۷۰۵۲
|
۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۰
03 October 2026
|
2686
بازدید
2686
بازدید
|
۲
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برچسب ها
همام الهمامی
فلای دبی
کمک خلبان
ترور
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۱
در انتظار بررسی:
۰
انتشار یافته:
۲
ناشناس
|
|
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
4
1
پاسخ
مرگ بر اسرائیل
ناشناس
|
|
۱۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
0
1
پاسخ
عکس پایینی چرا اینطوری هست؟
موتور هواپیما آمده داخل کابین
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