نبض خبر
ویدیوی اشتباهی مشاور نتانیاهو درباره تاریخ سقوط جمهوری اسلامی!
«فردا (امروز) دقیقا روزی است که طبق پیشبینی دیوید کيز، مشاور سابق نتانیاهو (2 هفته و 3 روز و 6 ساعت و 14 دقیقه بعد انتشار این ویدیو) جمهوری اسلامی سقوط میکنه!» این ویدیویی است که در چند روز اخیر در برخی شبکههای اجتماعی دست به دست میشود اما این ویدیو از دیوید کيز جدید نیست و مربوط به تقريبا یک سال پیش است که جمهوری اسلامی برخلاف پیش بینی کیز سقوط نکرد. حالا مشاور سابق نتانیاهو فقط به تازگی این پست قدیمی را دوباره توییت کرد که عدهای تصور کردند، تازه است! بخشی از این ویدیوی بامزه را میبینید.
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برچسبها:نبض خبر دیوید کیز ویدیو حمله اسرائیل به ایران تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران رژیم چنج اسرائیل
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