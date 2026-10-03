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بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی - ناگویا؛

طلای دوم تکواندو ایران بر گردن آرین سلیمی

طلای دوم تکواندو ایران بر گردن آرین سلیمی نشست؛ نماینده وزن مثبت ۸۰ کیلوگرم با برتری قاطع برابر حریف ازبکستانی قهرمان بازی‌های آسیایی شد.
کد خبر: ۱۳۹۷۰۴۸
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طلای دوم تکواندو ایران بر گردن آرین سلیمی

به گزارش تابناک ؛ آرین سلیمی نماینده وزن مثبت ۸۰ کیلوگرم تکواندو مردان با پیروزی بر حریف ازبکی به مدال طلا دست یافت.
آرین سلیمی در این دوره از رقابت‌ها بعد از استراحت در دور نخست با شکست نماینده چین راهی نیمه نهایی شد و در مسابقه پای فینال هم حریف اردنی را از پیش رو برداشت.
وی در مسابقه نهایی با کلاه و هوگوی آبی برابر مارات مالونوف ازبکی قرار گرفت و راند اول را مقتدرانه ۲۶بر۴ برد و در راند دوم هم ۲۰ بر۸ برد تا دومین طلای تکواندو ایران را به نام خود کند.  
در این وزن که ۱۳ تکواندو کار حضور داشتند نمایندگان کره جنوبی و اردن برنز مشترک گرفتند.
بدین ترتیب پرونده تکواندو کشورمان در بیستمین دوره بازیهای آسیایی آیچی ناگویا با ۲ مدال طلای ساغر مرادی در وزن منفی ۶۷  کیلوگرم و آرین سلیمی در وزن مثبت ۸۰ کیلوگرم ، یک مدال نقره مهدی حاجی موسایی در وزن منهای ۶۸ کیلوگرم و یک مدال برنز فاطمه احمدی در وزن مثبت ۶۷ کیلوگرم بسته شد.

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برچسب ها
آرین سلیمی مدال طلا تکواندو بازی های آسیایی بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶
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انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
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آرین پسر خوب ایران.
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