سوت
سرعت عجیب حذف ورزشکار ایرانی در بازیهای آسیایی
در روز دوم از مسابقات جودو بیستمین دوره بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ سمیر خاک خواه ملیپوش ایران به مصاف «تائو یونگ» از چین و پیش از آنکه زمانی مسابقه بگذرد، با ایپون (ضربه فنی) حذف شد. این لحظات که سوژه فضای مجازی شده را میبینید.
گزارش خطا
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چه توقعی ازش داشتید. همه چیز سر جاش هست .اگه قهرمان میشد عجیب بود .
در مسابقه جودو اولین اشتباه برابر است با آخرین اشتباه و این خود باعث جذابیت مسابقات این رشته و فشار روانی زیاد روی مسابقه دهندگان می شود. این اتفاق در مسابقات جودو بسیار طبیعی است. اما از ضعف فدراسیون جودو و مدیریت بسیار ضعیف آن نباید غافل شد.
مدیریتی که اصلا پاسخگو نیست و فدراسیون جودو و ورزشکاران را به محل کسب درآمد برای تامین هزینه سفرهای غثر ضروری کرده است.
مدیریتی که اصلا پاسخگو نیست و فدراسیون جودو و ورزشکاران را به محل کسب درآمد برای تامین هزینه سفرهای غثر ضروری کرده است.