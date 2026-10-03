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کد خبر:۱۳۹۷۰۴۵
کد خبر:۱۳۹۷۰۴۵
1867 بازدید
نظرات: ۴
سوت

سرعت عجیب حذف ورزشکار ایرانی در بازیهای آسیایی

در روز دوم از مسابقات جودو بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ سمیر خاک خواه ملی‌پوش ایران به مصاف «تائو یونگ» از چین و پیش از آنکه زمانی مسابقه بگذرد، با ایپون (ضربه فنی) حذف شد. این لحظات که سوژه فضای مجازی شده را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
سوت بازی های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا ویدیو جودوکار زن تیم ملی جودو ایپون
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
2
10
پاسخ
چه توقعی ازش داشتید. همه چیز سر جاش هست .اگه قهرمان میشد عجیب بود .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
0
7
پاسخ
در مسابقه جودو اولین اشتباه برابر است با آخرین اشتباه و این خود باعث جذابیت مسابقات این رشته و فشار روانی زیاد روی مسابقه دهندگان می شود. این اتفاق در مسابقات جودو بسیار طبیعی است. اما از ضعف فدراسیون جودو و مدیریت بسیار ضعیف آن نباید غافل شد.
مدیریتی که اصلا پاسخگو نیست و فدراسیون جودو و ورزشکاران را به محل کسب درآمد برای تامین هزینه سفرهای غثر ضروری کرده است.
جفری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
0
0
پاسخ
زحمت خودشو کشید!؟!کار بیخ داره
جواد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
0
0
پاسخ
مسابقه است دیگه پیش میاد
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