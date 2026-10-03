سرعت عجیب حذف ورزشکار ایرانی در بازیهای آسیایی

در روز دوم از مسابقات جودو بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ سمیر خاک خواه ملی‌پوش ایران به مصاف «تائو یونگ» از چین و پیش از آنکه زمانی مسابقه بگذرد، با ایپون (ضربه فنی) حذف شد. این لحظات که سوژه فضای مجازی شده را می‌بینید.