قیمت دلار امروز شنبه ۱۱ مهرماه/ کاهش نرخ حواله یورو در مرکز مبادله
به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، آخرین تحولات بازار ارز در روز جاری حاکی از تداوم نوسانات در دو بخش «بازار آزاد» و «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» است.
بر اساس آخرین نرخهای اعلامی در بازار آزاد، قیمت هر دلار آمریکا به ۲۶۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. در همین بازار، یورو با نرخ ۲۹۷ هزار تومان و درهم امارات با نرخ ۷۱ هزار و ۹۰۰ تومان معامله میشوند.
در سوی دیگر، در مرکز مبادله ایران، نرخ حواله دلار آمریکا با رشد ۵۱۹ تومانی در خرید به ۱۷۳ هزار و ۶۵۱ تومان و با رشد ۵۲۴ تومانی در فروش به ۱۷۵ هزار و ۲۲۸ تومان رسیده است.
افت نرخ حواله یورو در مرکز مبادله
این در حالی است که نرخ حواله یورو در مرکز مبادله با کاهش همراه بوده؛ بهطوریکه نرخ خرید حواله یورو با افت ۸۹۳ تومانی به ۱۹۵ هزار و ۵۰۲ تومان و نرخ فروش آن با افت ۹۰۲ تومانی به ۱۹۷ هزار و ۲۷۷ تومان رسیده است.
همچنین نرخ حواله درهم امارات در این مرکز تغییر جهت داده و با رشد ۱۴۲ تومانی، در نرخ خرید به ۴۷ هزار و ۲۸۴ تومان و در نرخ فروش به ۴۷ هزار و ۷۱۳ تومان رسیده است.
فروش ۱۰ هزار دلار با کارت ملی در چهار بانک
گفتنی است همزمان با این نوسانات، بانک مرکزی در راستای مدیریت بازار ارز، از افزایش سهمیه فروش ارز خبر داده است؛ بهطوریکه هماکنون در چهار بانک (ملت، تجارت، صادرات و سامان)، امکان خرید ۱۰ هزار دلار با کارت ملی (بالای ۱۸ سال)، با نرخی نزدیک به بازار آزاد برای متقاضیان فراهم شده است.
ملت باید چطور با این وضعیت و قیمت ها زندگی کنن؟
یک کارگر با یک ماه حقوق 1 گرم طلا نمیتونه بخره
هیچ فردی قدرت اعمال قیمت و ماندگاری ان در بازار جز بانک مرکزی و عواملش را ندارد
این آقا قبلا ملیاردی بود فاملیش بعد دیده ارزشش داره پایین میاد تعغیرش داده به همتی
فعلان پای برهنه مهم نیست
درود بر تابناک که بسیار فعال است