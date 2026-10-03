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قیمت دلار امروز شنبه ۱۱ مهرماه/ کاهش نرخ حواله یورو در مرکز مبادله

معاملات امروز بازار ارز با رشد نرخ دلار و درهم در بازار آزاد و مرکز مبادله ایران همراه شد، در حالی که حواله یورو افت قیمت را ثبت کرد و بانک مرکزی نیز همزمان با این نوسانات، سهمیه فروش ارز با کارت ملی را تا سقف ۱۰ هزار دلار در شبکه بانکی کلید زد.
کد خبر: ۱۳۹۷۰۴۰
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4091 بازدید
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۱۵
قیمت دلار

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، آخرین تحولات بازار ارز در روز جاری حاکی از تداوم نوسانات در دو بخش «بازار آزاد» و «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» است.

بر اساس آخرین نرخ‌های اعلامی در بازار آزاد، قیمت هر دلار آمریکا به ۲۶۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. در همین بازار، یورو با نرخ ۲۹۷ هزار تومان و درهم امارات با نرخ ۷۱ هزار و ۹۰۰ تومان معامله می‌شوند.

در سوی دیگر، در مرکز مبادله ایران، نرخ حواله دلار آمریکا با رشد ۵۱۹ تومانی در خرید به ۱۷۳ هزار و ۶۵۱ تومان و با رشد ۵۲۴ تومانی در فروش به ۱۷۵ هزار و ۲۲۸ تومان رسیده است.

افت نرخ حواله یورو در مرکز مبادله

این در حالی است که نرخ حواله یورو در مرکز مبادله با کاهش همراه بوده؛ به‌طوری‌که نرخ خرید حواله یورو با افت ۸۹۳ تومانی به ۱۹۵ هزار و ۵۰۲ تومان و نرخ فروش آن با افت ۹۰۲ تومانی به ۱۹۷ هزار و ۲۷۷ تومان رسیده است.

همچنین نرخ حواله درهم امارات در این مرکز تغییر جهت داده و با رشد ۱۴۲ تومانی، در نرخ خرید به ۴۷ هزار و ۲۸۴ تومان و در نرخ فروش به ۴۷ هزار و ۷۱۳ تومان رسیده است.

فروش ۱۰ هزار دلار با کارت ملی در چهار بانک

گفتنی است همزمان با این نوسانات، بانک مرکزی در راستای مدیریت بازار ارز، از افزایش سهمیه فروش ارز خبر داده است؛ به‌طوری‌که هم‌اکنون در چهار بانک (ملت، تجارت، صادرات و سامان)، امکان خرید ۱۰ هزار دلار با کارت ملی (بالای ۱۸ سال)، با نرخی نزدیک به بازار آزاد برای متقاضیان فراهم شده است.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
2
10
پاسخ
آقای همتی کمر همت به ارزش ریال بسته و دلار ها را هر روز گرانت.ر می کند چه اهمیتی دارد دارایی مردم صفر سود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
دلار الان 270 و طلا 26300
ملت باید چطور با این وضعیت و قیمت ها زندگی کنن؟
یک کارگر با یک ماه حقوق 1 گرم طلا نمیتونه بخره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
همتی رفته بوده کارخانه تولید اسباب بازی توی اردیبل:))
ناشناس
| United States of America |
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
احتمالا استاد همتی قیمت دلار را می اورند روی ۲۹۹۹۹۹ تومان و بعد به استیو بسنت وزیر خزانه داری امریکا جواب میدهند دیدی دلار ۳۰۰۰۰۰ تومان نشد
ناشناس
| United States of America |
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
اقای همتی ۱۰۰۰۰ دلار ادعایی پیشکش چه جوری هر ۱۵ دقیقه ۱۰۰۰ تومان روی دلار میگذارید؟؟؟؟
هیچ فردی قدرت اعمال قیمت و ماندگاری ان در بازار جز بانک مرکزی و عواملش را ندارد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
هرچه زودتر باید همتی برکنار بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
0
6
پاسخ
به نظرت تقصیر همتیه؟!!!
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
متاسفانه اقایون ۳ ماه تابستان قیمت مصنوعی دلار روی ۱۸۰ تومان را اعمال کردند در حالیکه قیمت ۲۴۰ می بایستی اعلام میکردند و الان در حال جبران عقب ماندگی ان نمایش فیک دلار ۱۸۰ تومانی هستند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
همتیه مجری یک قانون نانوشته به اسم تولید پول پر فشار برای جبران کسری بودجه پانصد هزار میلیارد تومانی است،
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
0
3
پاسخ
🤣🤣🤣🤣🤣
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
0
1
پاسخ
تتر یک ارز دیجیتال هست که قیمتش بر اساس نرخ دلارب هست که شما تایین میکنی. تتر رو محدود کردید فکر کردید مشکل از اونه ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
0
1
پاسخ
از ریاضی داره سوئه استفاده میشه، کسی میدونه بعد از همت چه عددیه؟؟؟
این آقا قبلا ملیاردی بود فاملیش بعد دیده ارزشش داره پایین میاد تعغیرش داده به همتی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
0
1
پاسخ
این ارز پاشی یعنی افزایش تورم، دلالبازی و بی ارزشتر کردن پول ملی!
خسته از جنگ و گرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
0
0
پاسخ
البته آن چیزی که مهم نبوده و نیست و نخواهد بود تورم و معیشت است
فعلان پای برهنه مهم نیست
درود بر تابناک که بسیار فعال است
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
0
0
پاسخ
این مملکت سال هاست چوب دلار فروش خیابانی را می خورد. کی می خواهید موضوع به این سادگی و پیش پا افتاده را بفهمید. شما امروز بفروش 300 هزار تومان فرداش می فروشند 310 هزار تومان پس فردا بفروش 350 هزار تومان روز بعد می فروشند 360 هزار تومان. خیلی راحت می شود این بساط را جمع کرد ولی نمی خواهید. ملت فهمیدند. عمدی در کار است. اصلا دلار260 هزار تومان یک چیز مضحک و من درآوردی است. یعنی کل دارایی های کشور الان با سال 84 یکسان شده.
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