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آقای جلالی! اپل‌واچ فقط یک ساعت نیست / پروازها برقرار است؛ این هم شد پاسخ؟

رئیس پدافند غیرعامل، در پاسخ به انتقاد خبرنگاری درباره استفاده از اپل‌واچ در شرایط جنگی، برقرار بودن پروازهای داخلی را نشانه صلح دانسته است؛ پاسخی که با توجه به مسئولیت حساس او، جای تأمل دارد.
کد خبر: ۱۳۹۷۰۳۳
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2573 بازدید
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۱۰

آقای جلالی! اپل‌واچ فقط یک ساعت نیست / پروازها برقرار است؛ این هم شد پاسخ؟ //// بماند

به گزارش تابناک، خبرنگاری با اشاره به شرایط جنگی، درباره استفاده غلامرضا جلالی فرمانده پدافند غیرعامل از اپل‌واچ سؤال کرد. پاسخ او این بود که وقتی پرواز تهران ـ مشهد برقرار است، شرایط را نمی‌توان جنگی دانست؛ جلالی همچنین با اشاره به اینکه مردم هم تلویزیون های هوشمند دارند، از استفاده خودش دفاع کرد. اما آیا واقعا برقرار بودن پروازهای داخلی به این معناست که تهدیدها تمام شده و می‌توان با خیال راحت از کنار ملاحظات امنیتی گذشت؟

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آقای جلالی! مسئله فقط یک ساعت روی مچ دست شما نیست؛ مسئله نوع نگاه رئیس پدافند غیرعامل به شرایطی است که کشور با تهدیدهای امنیتی و جنگی روبروست. شما یک شهروند عادی نیستید که بگویید مردم هم تلویزیون های هوشمند دارند و موضوع را تمام کنید. مسئولیت شما ایجاب می‌کند بیش از دیگران نسبت به نفوذ، جاسوسی، نشت اطلاعات و هر ابزار احتمالی برای جمع‌آوری داده‌های حساس هوشیار باشید.

ساعت‌های هوشمند، بسته به قابلیت‌ها و تنظیماتشان، می‌توانند اطلاعاتی از جمله موقعیت مکانی کاربر را ثبت یا منتقل کنند؛ موضوعی که برای یک مقام ارشد امنیتی نمی‌توان به‌سادگی از کنارش گذشت.

آقای جلالی! اپل‌واچ فقط یک ساعت نیست / پروازها برقرار است؛ این هم شد پاسخ؟

از رئیس پدافند غیرعامل انتظار می‌رود خودش در رعایت ملاحظات امنیتی پیش‌قدم باشد، نه اینکه در پاسخ به یک سؤال جدی، به برقرار بودن پروازها و استفاده مردم از تلویزیون های هوشمند استناد کند. 

مگر وظیفه پدافند غیرعامل این نیست که خطرهایی را ببیند که ممکن است از چشم دیگران پنهان بماند؟ اگر در چنین شرایطی هم قرار باشد تهدیدهای احتمالی عادی تلقی شوند، پس چه کسی باید آنها را جدی بگیرد؟

پدافند غیرعامل با عادی جلوه دادن خطرها معنا پیدا نمی‌کند؛ مأموریتش این است که پیش از وقوع آسیب، احتمال خطر را شناسایی و برای مهار آن اقدام کند.

آقای جلالی باید روشن کند که استفاده از چنین ابزاری در جایگاه و شرایط فعلی، بر چه ملاحظات امنیتی استوار است.

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برچسب ها
پدافند غیرعامل غلامرضا جلالی اپل واچ امنیت ملی جاسوسی امنیت سایبری
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۰
هیچکس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
2
44
پاسخ
مردم چه گناهی دارند رییس پدافند غیر عامل کشورشون چنین تفکری داره!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
ما هرچی می کشیم، از همین رطب خورده هایی هست که منع رطب می کنند...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
13
5
پاسخ
اون خبرنگار سفارشی ظاهران از این جواب راضی بود و خندید
مجتبی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
2
7
پاسخ
مگر روزی که رهبر شهید وفرماندهن ما را به شهدت رساندند شرایط جنگی بود؟
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
0
12
پاسخ
وقتی فردی دانش از موقعیت و شغلش نداره بر اساس روابط در پست قرارگرفته خروجی همین است فقط
ابراهیم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
0
8
پاسخ
مگر کشور قحطالرجال است که شخصی را به این مسؤلیت می گمارند که اصول اولیه پدافند غیرعامل را نمی داند و چگونه می توان از چنین کسی انتظار داشت و او را مجاب کرد که سیستم هشدار حمله را برای مردم فراهم و برقرار کند؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
1
5
پاسخ
اگرهمین کوچولوها رارعایت میکردن الان خیلیها بودن وتولیست شهدا نرفته بودند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
0
9
پاسخ
چراهر دو تاشون الکی میخندن؟ کجای موضوع خنده داره؟
ناشناس
|
France
|
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
2
1
پاسخ
سامسونگه البته
سید رضا موسویفر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
2
2
پاسخ
خدا قوت سردار بزرگوتر برادر عزیز توجیه نکنید و صادق باشید و همین تفکرات است و دشمن رو دست کم گرفتن است که رهبرمون شهید میشود و سرادرهای عزیزمون به شهادت میرسند در یک روز ..... سردار بزرگوار اصلاح بفرمایید که اصلا جنس امریکایی خریدن اشتباه است و همان میشود سلاح و موشک تاماهاک در مدرسه میناب در بیت رهبری و 100 جایی دیگر... البته اشتباه از شما نیست اشتباه این است شما باید در جایی دیگر در خدت نظام باشید نه در ریاست پدافند غیر عامل همین و بس .. نصر من الله و فتح القریب
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