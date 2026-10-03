آقای جلالی! اپلواچ فقط یک ساعت نیست / پروازها برقرار است؛ این هم شد پاسخ؟
به گزارش تابناک، خبرنگاری با اشاره به شرایط جنگی، درباره استفاده غلامرضا جلالی فرمانده پدافند غیرعامل از اپلواچ سؤال کرد. پاسخ او این بود که وقتی پرواز تهران ـ مشهد برقرار است، شرایط را نمیتوان جنگی دانست؛ جلالی همچنین با اشاره به اینکه مردم هم تلویزیون های هوشمند دارند، از استفاده خودش دفاع کرد. اما آیا واقعا برقرار بودن پروازهای داخلی به این معناست که تهدیدها تمام شده و میتوان با خیال راحت از کنار ملاحظات امنیتی گذشت؟
آقای جلالی! مسئله فقط یک ساعت روی مچ دست شما نیست؛ مسئله نوع نگاه رئیس پدافند غیرعامل به شرایطی است که کشور با تهدیدهای امنیتی و جنگی روبروست. شما یک شهروند عادی نیستید که بگویید مردم هم تلویزیون های هوشمند دارند و موضوع را تمام کنید. مسئولیت شما ایجاب میکند بیش از دیگران نسبت به نفوذ، جاسوسی، نشت اطلاعات و هر ابزار احتمالی برای جمعآوری دادههای حساس هوشیار باشید.
ساعتهای هوشمند، بسته به قابلیتها و تنظیماتشان، میتوانند اطلاعاتی از جمله موقعیت مکانی کاربر را ثبت یا منتقل کنند؛ موضوعی که برای یک مقام ارشد امنیتی نمیتوان بهسادگی از کنارش گذشت.
از رئیس پدافند غیرعامل انتظار میرود خودش در رعایت ملاحظات امنیتی پیشقدم باشد، نه اینکه در پاسخ به یک سؤال جدی، به برقرار بودن پروازها و استفاده مردم از تلویزیون های هوشمند استناد کند.
مگر وظیفه پدافند غیرعامل این نیست که خطرهایی را ببیند که ممکن است از چشم دیگران پنهان بماند؟ اگر در چنین شرایطی هم قرار باشد تهدیدهای احتمالی عادی تلقی شوند، پس چه کسی باید آنها را جدی بگیرد؟
پدافند غیرعامل با عادی جلوه دادن خطرها معنا پیدا نمیکند؛ مأموریتش این است که پیش از وقوع آسیب، احتمال خطر را شناسایی و برای مهار آن اقدام کند.
آقای جلالی باید روشن کند که استفاده از چنین ابزاری در جایگاه و شرایط فعلی، بر چه ملاحظات امنیتی استوار است.