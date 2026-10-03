عکس: فینالیست‌های جایزه عکاسی کمدی حیات‌وحش ۲۰۲۶

از کیمنی (نوعی تمساح) با کلاه‌گیس بر سر تا خرس‌های قهوه‌ای خندان و پلنگی که بالانس می‌زند؛ تصاویری شگفت‌انگیز و خنده‌دار در میان فینالیست‌های امسال جوایز عکاسی کمدی حیات‌وحش نیکون به چشم می‌خورند. برندگان نهایی این رقابت روز ۸ دسامبر معرفی خواهند شد.