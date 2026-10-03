En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۹۷۰۲۴
بازدید: ۱۶۵۰

عکس: فینالیست‌های جایزه عکاسی کمدی حیات‌وحش ۲۰۲۶

از کیمنی (نوعی تمساح) با کلاه‌گیس بر سر تا خرس‌های قهوه‌ای خندان و پلنگی که بالانس می‌زند؛ تصاویری شگفت‌انگیز و خنده‌دار در میان فینالیست‌های امسال جوایز عکاسی کمدی حیات‌وحش نیکون به چشم می‌خورند. برندگان نهایی این رقابت روز ۸ دسامبر معرفی خواهند شد.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس بین الملل عکاسی کمدی عکاسی کمدی حیات‌وحش ۲۰۲۶ حیات وحش
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
captcha