عکس: جاروبافی سنتی در خراسان شمالی

در گوشه‌ای از خراسان شمالی، جایی که صدای باد در مزارع ارزن می‌پیچد، هنری دیرینه جریان دارد که پیوند عمیقی با اصالت این سرزمین خورده است. روستای ملاحسن در شهرستان مانه و سملقان، خاستگاه هنر «جاروبافی» است؛ جایی که مردم آن با دستان توانمند خود، گیاه ارزن را نه تنها به ابزاری برای نظافت، بلکه به نمادی از هنر و فرهنگ بومی تبدیل کرده‌اند. در این گزارش به سراغ هنرمندانی رفته‌ایم که با گره زدن ساقه‌های ارزن، میراث کهن نیاکان خود را زنده نگه داشته‌اند.