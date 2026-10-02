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لحظات تمسخر کودک ایرانی در تلویزیون ترکیه
امیرمحمد، خواننده آهنگ سنی نردن گوردوم را به برنامه تلویزیونی ترکیه بردند و پس از تشویقش کردنش برای خواندن با صدای ته دماغیاش، نتوانستند صحنه را حفظ کنند و زیر خنده زدند و تمسخرش کردند. این لحظات تلخ را میبینید.
گزارش خطا
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برچسبها:نبض خبر تمسخر سنی نردن گوردوم تلویزیون ترکیه ویدیو
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تقصیر ما ایرانی هاست که اینقدر به این جماعت اهمیت نا به جا میدیم!
پاسخ ها
ناشنتاس| |
۰۹:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
حق دارن اخه این چ صدایی هست خودمون خودمونو دست می ندازیم این اداها چیه
من یه شمالی ام
مردم ترکیه بسیار انسانهای بروز و مهربانی ان
نیازی به مسخره کردن کسی ندارن
آیا تلویزیون ما این خواننده رو دعوت میکرد؟
مردم ترکیه بسیار انسانهای بروز و مهربانی ان
نیازی به مسخره کردن کسی ندارن
آیا تلویزیون ما این خواننده رو دعوت میکرد؟
به خاطر صدای زیر و نجیفش در مقایسه با صدای نکره و نخراشیده اون مرد هست که خندیدند و نه ایرانی بودنش یا تو دماغی بودن صداش.
کودکان ایرانی نه فقط یک کودک . ایشون هم با این صدا مجبور نیست بخونه
آره من دیدم لهجه اش را مسخره کردن حتی فرچه هم بود کنار صحنه یه سوسک هم بود.ولی اونا یعنی مهمونا راحت بودن خیلی احساس اینچنینی نداشتند شاید بخاطر هم زبانیه