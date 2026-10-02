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کد خبر:۱۳۹۶۹۸۶
کد خبر:۱۳۹۶۹۸۶
8644 بازدید
نظرات: ۱۵
نبض خبر

لحظات تمسخر کودک ایرانی در تلویزیون ترکیه

امیرمحمد، خواننده آهنگ سنی نردن گوردوم را به برنامه تلویزیونی ترکیه بردند و پس از تشویقش کردنش برای خواندن با صدای ته دماغی‌اش، نتوانستند صحنه را حفظ کنند و زیر خنده زدند و تمسخرش کردند. این لحظات تلخ را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر تمسخر سنی نردن گوردوم تلویزیون ترکیه ویدیو
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۵
ناشناس
|
Canada
|
۰۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
4
34
پاسخ
تقصیر ما ایرانی هاست که اینقدر به این جماعت اهمیت نا به جا میدیم!
پاسخ ها
ناشنتاس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
هیچ مسخره ای در کار نیست، خنده از جهت صدای خواننده است، نه برای خود خواننده
محسن
|
United States of America
|
۰۴:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
2
39
پاسخ
حق دارن اخه این چ صدایی هست خودمون خودمونو دست می ندازیم این اداها چیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
19
18
پاسخ
من یه شمالی ام
مردم ترکیه بسیار انسانهای بروز و مهربانی ان
نیازی به مسخره کردن کسی ندارن
آیا تلویزیون ما این خواننده رو دعوت میکرد؟
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
3
35
پاسخ
چرت میخونه مسخرش کردن.... کودکان ایرانی رو مسخره نکردن....
ناشناس
|
United States of America
|
۰۶:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
2
32
پاسخ
عقده دیده شدن به هر نحوی توسط خانواده
ناشناس
|
Canada
|
۰۷:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
1
21
پاسخ
به خاطر صدای زیر و نجیفش در مقایسه با صدای نکره و نخراشیده اون مرد هست که خندیدند و نه ایرانی بودنش یا تو دماغی بودن صداش.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
8
4
پاسخ
اشکال نداره جنبه اش زیاد میشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
0
26
پاسخ
کودکان ایرانی نه فقط یک کودک . ایشون هم با این صدا مجبور نیست بخونه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
3
7
پاسخ
آره من دیدم لهجه اش را مسخره کردن حتی فرچه هم بود کنار صحنه یه سوسک هم بود.ولی اونا یعنی مهمونا راحت بودن خیلی احساس اینچنینی نداشتند شاید بخاطر هم زبانیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
0
23
پاسخ
کلا کارش مسخره هست، خودش هم میدونه، خواننده اپرا که نیست
منتها موضوع تب دیده شدن و پول هست که احتمالا در سر والدین این پسر هست. دیده شدن به هر قیمتی!!!!! کم نداریم از اینها
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