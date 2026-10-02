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کد خبر:۱۳۹۶۹۷۲
کد خبر:۱۳۹۶۹۷۲
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نبض خبر

سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!

تجمعات شبانه همچنان محل بهره برداری شخصی و جناحی برای اعتراض به اجرای قانون درباره حمید رسایی مجرمی است که اخیراً برای طی دوره محکومیت راهی بند روحانیون زندان اوین شده است. حالا در اقدامی عجیب تریبون تجمعات شبانه به دست دختر حمید رسایی داده شد تا به این و آن حمله کند. آیا دیگرانی هم که در قوه قضاییه محکوم شده‌اند و خودشان و دوستان شان تصور می‌کنند در حق شان ظلم شده، می‌توانند تریبون تجمعات شبانه را در دست بگیرند؟! بخشی از اظهارات تحریک آمیز دختر رسایی برای تهییج مردم انقلابی که قاعدتاً برای فشار بر قوه قضاییه در جهت توقف اجرای محکومیت اوست را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر حمید رسایی ویدیو تجمعات شبانه رسایی دختر حبس رسایی
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