خلافیبگیرها آنلاین شدند
به گزارش تابناک، بررسی وضعیت تخلفات و میزان جرایم رانندگی از خدمات پرکاربرد پلیس راهور است که مالکان وسایل نقلیه پیش از اموری نظیر خرید و فروش خودرو، تعویض پلاک و پیگیریهای اداری به آن نیاز دارند. در حال حاضر امکان مشاهده جرایم و تسویه اینترنتی آنها با استفاده از تلفن همراه فراهم شده است.
در حوزه خدمات همراه و اینترنتی، علاوه بر اپلیکیشن «پلیس من»، سامانههای مرتبط با خدمات راهور و سامانه سخا نیز برای برخی از خدمات الکترونیکی راهنمایی و رانندگی مورد استفاده قرار میگیرند و در کنار آنها برخی سرویسهای خصوصی نیز امکان استعلام و پرداخت را برای رانندگان مهیا کردهاند.
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همچنین برای افرادی که تمایل به استفاده از سامانهها یا نصب نرمافزار ندارند، امکان دریافت وضعیت تخلفات از طریق پیامک فراهم است. بر اساس اطلاعات موجود، شماره ۱۱۰۱۲۰۲۰۲۰ برای ارسال کد VIN و دریافت خلافی خودرو اختصاص یافته و پلیس راهور نیز سرشماره ۳۰۰۰۵۳۵۳ را برای استعلام وضعیت شکایت و توقیف خودرو اعلام کرده است.