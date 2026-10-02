جریمههای نجومی برای عبور از تنگه هرمز
به گزارش تابناک؛ بسته شدن تنگههرمز و اختلال در تردد دریایی آن، هزینه حمل کالا به کشورهای حاشیه خلیجفارس را افزایش داده و شرکت کشتیرانی مرسک، بزرگترین کشتیرانی دنیا، را به اعمال نرخهای اضطراری و تغییر مسیر محمولهها وادار کرده است.
بر اساس اطلاعیه عملیاتی شرکت مرسک، این شرکت برای محمولههای مرتبط با بنادر عراق، کویت، بحرین، قطر، امارات، دمام و جبیل عربستان و برخی بنادر عمان، نرخ اضطراری حمل تعیین کرده است.
مطابق این اطلاعیه، هزینه اضطراری هر کانتینر ۲۰ فوت خشک ۱۸۰۰ دلار و کانتینر ۴۰ فوت خشک ۳۰۰۰ دلار است. این رقم برای کانتینرهای یخچالی، ویژه و حامل کالاهای خطرناک به ۳۸۰۰ دلار میرسد.
علاوه بر این، کشتیهایی که از تنگه هرمز عبور کنند، به ازای هر کانتینر مشمول هزار دلار هزینه اضافی خواهند شد. مرسک اعلام کرده است این مبلغ هزینههای افزودهای مانند حق بیمه و جبران ریسک خدمه را پوشش میدهد و جدا از نرخ اضطراری حمل محموله به مقصد نهایی است.
تغییر مسیر کشتیها و افزایش هزینههای لجستیکی
اهمیت این تصمیم تنها به افزایش نرخ حمل محدود نمیشود؛ چراکه مرسک برای رساندن محمولهها به مقصد، استفاده از مسیرهای جایگزین، انبارش موقت، تأمین ظرفیت اضافی و جابهجایی مجدد کالاها را در دستور کار قرار داده است.
بر اساس برنامه اعلامشده، محمولههای مقصد کویت، عراق، قطر، بحرین و امارات از طریق بنادر صلاله و صحار عمان و خورفکان امارات منتقل میشوند و پس از جابهجایی زمینی به شارجه، از طریق شبکه فیدری داخلی خلیج فارس به مقصد نهایی میرسند.
این تغییر مسیر به معنای افزایش تعداد مراحل جابهجایی و تحمیل هزینههای جدید به زنجیره تأمین است؛ هزینههایی که در نهایت بر عهده صاحبان کالا و واردکنندگان قرار میگیرد.
انتقال هزینه حمل به قیمت کالاها و ایجاد تورم
افزایش کرایه حمل، هزینه بیمه، انبارداری و حمل زمینی میتواند بهای تمامشده کالاهای وارداتی را در کشورهای منطقه افزایش دهد. در صورتی که واردکنندگان و توزیعکنندگان نتوانند این هزینهها را جذب کنند، بخشی از آن به قیمت فروش منتقل خواهد شد.
این مسئله بهویژه برای کالاهای مصرفی، مواد اولیه تولید و محمولههای وابسته به حمل کانتینری اهمیت دارد؛ هرچند میزان اثرگذاری بر قیمت بازار به سهم حملونقل در بهای تمامشده، موجودی انبارها و امکان تأمین از مسیرهای جایگزین بستگی دارد.
پیش از این نیز شرکت DP World از انتقال بیش از نیم میلیون کانتینر به شبکه جادهای کشورهای عربی از زمان آغاز جنگ آمریکا علیه ایران خبر داده بود.
اختلال در تنگه هرمز، علاوه بر تهدید جریان تجارت دریایی، هزینه تأمین کالا را در اقتصاد کشورهای منطقه افزایش داده و فشار ناشی از بحران حملونقل را از بنادر و شرکتهای کشتیرانی به زنجیره توزیع و بازار مصرف منتقل میکند.
منبع: فارس