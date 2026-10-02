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عکس خاص رهبر شهید انقلاب و شهید شیرازی

تصویری دیده نشده از سرلشکر شهید محمّد شیرازی، رئیس دفتر نظامی فرمانده کل قوا در کنار رهبر شهید انقلاب
کد خبر: ۱۳۹۶۹۵۱
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3259 بازدید
رهبر شهید انقلاب
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