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رهبری و روسای قوا
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3259
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پ
عکس خاص رهبر شهید انقلاب و شهید شیرازی
تصویری دیده نشده از سرلشکر شهید محمّد شیرازی، رئیس دفتر نظامی فرمانده کل قوا در کنار رهبر شهید انقلاب
کد خبر:
۱۳۹۶۹۵۱
تاریخ انتشار:
۱۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۷
02 October 2026
کد خبر:
۱۳۹۶۹۵۱
|
۱۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۷
02 October 2026
|
3259
بازدید
3259
بازدید
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رهبر شهید انقلاب
محمد شیرازی
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