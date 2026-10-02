آخرین وضعیت ترافیکی در جاده رشت به قزوین
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای گیلان گفت: با توجه به تصاویر زنده از دوربینهای نظارتی و گزارشهای دریافتی هماینک ترافیک در محور رشت به قزوین سنگین است.
کد خبر: ۱۳۹۶۹۴۴| |
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به گزارش تابناک، فریبرز مرادی عصر امروز جمعه اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش دریافتی از همکاران اداره کل راهداری هماینک ترافیک در محور رشت به قزوین محدوده سرای سنگر و سراوان تا امامزاده هاشم سنگین است.
وی با بیان اینکه ترافیک در ورودی شهر رودبار نیز سنگین گزارش شدهاست اضافه کرد: ترافیک در سایر محورهای مواصلاتی استان گیلان عادی و روان است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای گیلان از رانندگان خواست تا ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی با سرعت مطئنه برانند و عجله نکنند.
شماره تلفن ۱۴۱ مرکز مدیریت راههای استان به صورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به سوالات در ارتباط با وضعیت جوی و ترافیکی محورهای ارتباطی استان و نیز استان های همجوار است.
برخی مناطق گیلان هماینک بارانی و آسمان استان نیز مهآلود است.
منبع: ایرنا
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