آخرین وضعیت ترافیکی در جاده رشت به قزوین

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان گفت: با توجه به تصاویر زنده از دوربین‌های نظارتی و گزارش‌های دریافتی هم‌اینک ترافیک در محور رشت به قزوین سنگین است.

به گزارش تابناک، فریبرز مرادی عصر امروز جمعه اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش دریافتی از همکاران اداره کل راهداری هم‌اینک ترافیک در محور رشت به قزوین محدوده سرای سنگر و سراوان تا امام‌زاده هاشم سنگین است.

وی با بیان اینکه ترافیک در ورودی شهر رودبار نیز سنگین گزارش شده‌است اضافه کرد: ترافیک در سایر محورهای مواصلاتی استان گیلان عادی و روان است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان از رانندگان خواست تا ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی با سرعت مطئنه برانند و عجله نکنند.

شماره تلفن ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های استان به صورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به سوالات در ارتباط با وضعیت جوی و ترافیکی محورهای ارتباطی استان‌ و نیز استان های همجوار است.

برخی مناطق گیلان هم‌اینک بارانی و آسمان استان نیز مه‌آلود است.

منبع: ایرنا