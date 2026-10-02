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دستور ویژه برای بازداشت ضارب روحانی در رشت

تیم‌های تخصصی پلیس با هماهنگی مرجع قضایی، پیگیری‌های لازم را برای دستگیری سریع ضارب متواری دنبال می‌کنند.
کد خبر: ۱۳۹۶۹۴۳
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پلیس رشت

به گزارش تابناک؛ فرمانده انتظامی شهرستان رشت از به دست آمدن سرنخ‌هایی مهم از عامل مجروحیت یک روحانی در رشت خبر داد و گفت: اقدامات قانونی و عملیاتی برای دستگیری متهم با قاطعیت در حال پیگیری است.
 
سرهنگ عیسی روشن قلب امروز جمعه، ۱۰ مهر در تشریح این خبر، اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر مجروحیت یک روحانی با سلاح سرد توسط فردی ناشناس در یکی از محلات رشت، پیگیری‌های تخصصی و ویژه پلیس برای روشن شدن ابعاد ماجرا و شناسایی عامل این اقدام بلافاصله در دستور کار قرار گرفت.
 
وی با بیان اینکه با انجام اقدامات پلیسی، سرنخ‌های ارزنده‌ای از متهم به دست آمده است افزود: تیم‌های تخصصی پلیس با هماهنگی مرجع قضایی، پیگیری‌های لازم را برای دستگیری سریع ضارب متواری دنبال می‌کنند.
 
فرمانده انتظامی شهرستان رشت با اشاره به اینکه برابر اعلام مرکز درمانی، حال فرد مجروح مساعد گزارش شده و روند درمانی وی در حال پیگیری است، تصریح کرد: روال قانونی پرونده در حال انجام است و پس از حصول نتیجه قطعی، دستگیری متهم و مشخص شدن علت و انگیزه این اقدام، مراتب از طریق رسانه‌های رسمی به اطلاع عموم مردم شریف خواهد رسید.
منبع: ایسنا

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