سرلشکر ایزدی: غافلگیریهایی برای دشمنان داریم
نیروهای مسلح ما بهویژه سپاه پاسداران در عرصههای زمینی، هوایی، پدافند هوایی و دریایی یک خیزش بلندی را برداشتهاند.
کد خبر: ۱۳۹۶۹۴۲| |
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به گزارش تابناک؛ جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: سلاحهای جدید در آینده مورد بهرهبرداری قرار میگیرند.
سرلشکر ایزدی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در پاسخ به SNNTV گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در عرصههای زمینی، هوایی، پدافند هوایی و دریایی گامهای بلندی برداشتهاند.
وی افزود: بخشی از این فناوریها هماکنون در صحنه مورد استفاده قرار گرفته و بخشی دیگر نیز در آینده مورد بهرهبرداری قرار خواهد گرفت.
منبع: خبرگزاری دانشجو
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