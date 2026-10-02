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سرلشکر ایزدی: غافلگیری‌هایی برای دشمنان داریم

نیروهای مسلح ما به‌ویژه سپاه پاسداران در عرصه‌های زمینی، هوایی، پدافند هوایی و دریایی یک خیزش بلندی را برداشته‌اند.
کد خبر: ۱۳۹۶۹۴۲
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سرلشکر ایزدی

به گزارش تابناک؛ جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: سلاح‌های جدید در آینده مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند.

سرلشکر ایزدی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در پاسخ به SNNTV گفت: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های زمینی، هوایی، پدافند هوایی و دریایی گام‌های بلندی برداشته‌اند.

وی افزود: بخشی از این فناوری‌ها هم‌اکنون در صحنه مورد استفاده قرار گرفته و بخشی دیگر نیز در آینده مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.
منبع: خبرگزاری دانشجو
 

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سرلشکر ایزدی فرمانده کل سپاه سلاح نیرو‌های مسلح پدافند هوایی
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