سوال پوردهقان و از وزیر اقتصاد و گزارش کمیسیون عمران درباره ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مسئول در حوزه گذرگاه‌های مرزی و ترانزیتی با تمرکز بر تسهیل عبور و مرور ناوگان حمل‌ونقل بار، در صحن علنی بررسی خواهد شد.

عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، اعلام کرد که جلسات علنی قوه مقننه در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه هفته آینده، برنامه‌های مهمی را در دستور کار قرار می‌دهد.

بر اساس اعلام هیئت رئیسه، یکی از محورهای اصلی صحن مجلس، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره طرح حساس «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و نهادهای بیگانه در کشور» خواهد بود.

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علاوه بر این، در دستور کار جلسات مجلس، سوال مصطفی پوردهقان اردکانی و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر اقتصاد مطرح است. همچنین گزارش کمیسیون عمران درباره ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مسئول در حوزه گذرگاه‌های مرزی و ترانزیتی با تمرکز بر تسهیل عبور و مرور ناوگان حمل‌ونقل بار، در صحن علنی بررسی خواهد شد.