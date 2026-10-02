En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر
گودرزی در گفتگو با تابناک:

پرسش از وزیر اقتصاد در صحن مجلس / گزارش کمیسیون عمران درباره گذرگاه‌های مرزی

سوال پوردهقان و از وزیر اقتصاد و گزارش کمیسیون عمران درباره ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مسئول در حوزه گذرگاه‌های مرزی و ترانزیتی با تمرکز بر تسهیل عبور و مرور ناوگان حمل‌ونقل بار، در صحن علنی بررسی خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۹۶۹۴۰
| |
432 بازدید

پرسش از وزیر اقتصاد در صحن مجلس /

عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، اعلام کرد که جلسات علنی قوه مقننه در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه هفته آینده، برنامه‌های مهمی را در دستور کار قرار می‌دهد.

بر اساس اعلام هیئت رئیسه، یکی از محورهای اصلی صحن مجلس، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره طرح حساس «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و نهادهای بیگانه در کشور» خواهد بود.

  • بیشتر بخوانید:

«لبخندهای تلخ» و «جوک‌های بی‌مزه» وزیر اقتصاد زیر ذره‌بین مجلس / سؤال درباره تورم ۱۴۰ درصدی

علاوه بر این، در دستور کار جلسات مجلس، سوال مصطفی پوردهقان اردکانی و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر اقتصاد مطرح است. همچنین گزارش کمیسیون عمران درباره ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مسئول در حوزه گذرگاه‌های مرزی و ترانزیتی با تمرکز بر تسهیل عبور و مرور ناوگان حمل‌ونقل بار، در صحن علنی بررسی خواهد شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
محلس مدنی زاده وزیر اقتصاد سوال از وزیر اقتصاد عباس گودرزی مصطفی پوردهقان
عکس: پهپاد شاهد روی دیوار یک سفارتخانه در شهرک غرب!
بچه‌ها این گربهه ایران ماست، مانع این گربهه صداوسیماست! + ویدیو
قفل امنیتی شاپرک باطل شد؛ ماجرا چیست؟!
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
«لبخندهای تلخ» و «جوک‌های بی‌مزه» وزیر اقتصاد زیر ذره‌بین مجلس / سؤال درباره تورم ۱۴۰ درصدی
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
صدور گواهینامه موتور برای زنان غیرقانونی است  (۱۴۳ نظر)
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟  (۱۱۷ نظر)
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!  (۷۸ نظر)
بیژن مرتضوی به ایران برگشت/ آهنگساز معروف چند روز بعد از تکذیب جنجالی در فرودگاه امام خمینی(ره) + فیلم  (۷۶ نظر)
پس از معتمدآریا نوبت بازگشت فریبرز عرب نیا است؛ گلشیفته هم می‌آید؟  (۷۱ نظر)
قیمت دلار امروز سه شنبه ۷ مهرماه؛ جهش ۱۲۴ درصدی دلار برای فتح قله ۲۵۰ هزار تومانی  (۶۸ نظر)
تهدید بی‌سابقه قالیباف توسط رئیس ستاد سعید جلیلی!  (۶۶ نظر)
بیژن مرتضوی به وطن بازگشت  (۶۲ نظر)
دو ویدیوی مظلوم نمایی حمید رسایی قبل از رفتن به زندان  (۵۹ نظر)
صداوسیما چرا مذاکره را در برابر میدان قرار می‌دهد؟ / برای پایان دادن به هر جنگی مذاکره ضروری است  (۵۸ نظر)
زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا/ عراقچی: آماده مذاکره‌ایم  (۵۵ نظر)
رسایی: امروز خودم را به زندان معرفی می‌کنم  (۵۵ نظر)
قیمت دلار امروز چهارشنبه ۸ مهرماه/ تصمیم مهم بانک مرکزی؛ آغاز فروش یک میلیارد دلار از امروز  (۵۲ نظر)
وقتی حکم علیه رسایی است «سیاسی» می‌شود / فرار به جلو یا مظلوم‌نمایی؟  (۵۲ نظر)
سوپر انقلابی‌ها در آزمون سخت حکم رسایی / آنچه برای دیگران تجویز می‌کردید را بپذیرید!  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005rPI
tabnak.ir/005rPI