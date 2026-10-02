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کد خبر:۱۳۹۶۹۳۹
کد خبر:۱۳۹۶۹۳۹
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تیک آف

جایگزین پلتفرم ایکس ۲۰۰ سایپا برای کوییک، سهند و اطلس چیست؟

جایگزین پلتفرم ایکس ۲۰۰ سایپا برای کوییک، سهند و اطلس چیست و آیا پلتفرم ایکس ۲۰۰ کنار گذاشته خواهد شد؟ درباره این موضوع مجتبی اسماعیلی خبرنگار بیت ران با یکی از سر مهندسان خودرو در ایران گفتگو کرده که در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
تیک آف سایپا کوییک سهند اطلس ویدیو
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