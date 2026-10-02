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ارکستر ساز‌های ایرانی در آستاراخان روی صحنه می‌رود

کنسرت‌های ارکستر ساز‌های ایرانی در ادامه برنامه‌های هنری هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آستاراخان روسیه و ارکستر «آیسو» در تالار رودکی به روی صحنه می‌روند.
کد خبر: ۱۳۹۶۹۳۸
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ارکستر

 به گزارش تابناک، ارکستر ساز‌های ایرانی به سرپرستی پوریا شیوافرد و با آواز مجتبی عسگری، در ادامه برنامه‌های هنری هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه، در شهر آستاراخان به اجرای برنامه می‌پردازد.

 

این ارکستر ساز‌های ایرانی با اجرای مجموعه‌ای از آثار موسیقی ایرانی، بخشی از ظرفیت‌های اجرایی و هنری این ارکستر را به مخاطبان روس معرفی خواهد کرد.

 

حضور ارکستر ساز‌های ایرانی در هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های موسیقی دستگاهی و ساز‌های ایرانی و ارائه بخشی از میراث موسیقایی کشور در عرصه بین‌المللی است؛ اجرایی که در ادامه حضور گروه‌های موسیقایی ایران در این رویداد، زمینه‌ای برای ارتباط مستقیم هنرمندان ایرانی با مخاطبان روس فراهم می‌کند.

 

این اجرا توسط بنیاد رودکی و با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه، در ادامه برنامه‌های موسیقایی هفته فرهنگی ایران در روسیه برگزار می‌شود؛ رویدادی که پیش از این میزبان ارکستر موسیقی ملی ایران به رهبری همایون رحیمیان و خوانندگی مجتبی عسگری در شهر‌های مسکو و کازان بوده است.

حضور ارکستر ساز‌های ایرانی در آستاراخان، روایتی متفاوت از موسیقی ایران را به این رویداد اضافه می‌کند و با تکیه بر ساز‌های اصیل ایرانی و ظرفیت‌های موسیقی دستگاهی، بخشی از هویت موسیقایی ایران را از مسیر اجرای زنده به مخاطبان بین‌المللی معرفی خواهد کرد؛ حضوری که علاوه بر ارائه هنری، می‌تواند زمینه‌ساز گفت‌وگوی فرهنگی و شکل‌گیری ارتباطات تازه میان هنرمندان و مجموعه‌های فرهنگی دو کشور باشد.

 

هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه سوم تا ۱۴ مهرماه با حضور ۱۶۸ هنرمند ایرانی در ۳۰ رشته مختلف و مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، هنری و تخصصی در چهار شهر سنت‌پترزبورگ، مسکو، کازان و آستراخان برگزار می‌شود.

 

در این رویداد علاوه بر نمایش ظرفیت‌های فرهنگی و هنری ایران، با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوازدهمین مجمع بین‌المللی فرهنگ‌های متحد و دیدار‌های وی با مقامات روسیه همراه شد.

 

آیین رسمی آغاز رویداد‌های هفته فرهنگی ایران در روسیه ششم مهرماه با حضور وزیران فرهنگ دو کشور در سالن مشهور و بزرگ مسکو به نام «بالشوی تئاتر» برگزار شد.

 

اجرای ارکستر «آیسو» در تالار رودکی

 

ارکستر سمفونیک «آیسو» پس از اجرای برنامه «چندان می‌باید کوشیدن که تو نمانی تا بدانی آن چیز را که خواهد ماندن» در تالار وحدت، شنبه (۱۱ مهرماه) ساعت ۲۰:۳۰ در تالار رودکی روی صحنه می‌رود.

 

این کنسرت به رهبری مازیار یونسی برگزار می‌شود و چهار اثر از آهنگسازان برجسته موسیقی کلاسیک را در رپرتوار خود دارد.

 

در این اجرا، «اوورتور تراژیک» اپوس ۸۱ اثر یوهان برامس، «نمرود» اثر ادوارد الگار، موومان دوم «مرگ و دختر» اثر فرانتس شوبرت با تنظیم گوستاو مالر برای ارکستر زهی و فینال «سمفونی شماره ۲» اثر یان سیبلیوس اجرا می‌شوند.

 

این چهار اثر با وجود تفاوت در جهان صوتی و تاریخی، در کنار یکدیگر روایتی موسیقایی را شکل می‌دهند؛ روایتی که از آشوب و مواجهه با سرنوشت آغاز می‌شود، از مفاهیمی، چون فقدان، مرگ و حافظه عبور می‌کند و به پیوند انسانی و ایده استمرار می‌رسد.

 

گرامیداشت روز ملی چین در برج آزادی

 

همزمان با روز ملی جمهوری خلق چین، برج آزادی با اجرای ویژه نورپردازی و ویدئومپینگ، میزبان جلوه‌هایی از فرهنگ و هویت چین شد.

 

این برنامه با همکاری بنیاد رودکی، مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران و مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی و با هدف پاسداشت پیشینه روابط و پیوند‌های دوستانه میان ایران و چین برگزار شد.

 

در این مراسم، زونگ پی وو سفیر جمهوری خلق چین در ایران به همراه هیات همراه در میدان آزادی حضور یافت و ضمن تماشای ویدئومپینگ ویژه روز ملی چین، از بخش‌های مختلف، فضا‌های بازدیدی و ظرفیت‌های فرهنگی و هنری مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی دیدن کرد.

در جریان این بازدید، سفیر چین همچنین از غرفه «ماکان؛ کودک مفقودالاثر در مدرسه میناب» و تصاویر شهدای کشتی دنا بازدید کرد، تصاویری که بخشی از روایت ایستادگی، فداکاری و خاطرات ماندگار نسل‌های مختلف ایران را به نمایش می‌گذارد.

 

در جریان این بازدید، محسن دودانگه شهردار منطقه ۹ تهران، حمیدرضا غلام‌زاده نیک‌فر رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل و سیدمحسن حسینی رئیس مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی، سفیر چین را همراهی کردند.

 

منبع: بنیاد روپپ

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ارکستر ملی سازهای سنتی برج آزادی تهران روز ملی چین
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