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امیرحسین زارع قهرمان کشتی آزاد بازی‌های آسیایی شد

امیرحسین زارع به مدال طلای وزن ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد بازی‌های آسیایی ناگویا دست یافت تا طلای چهاردهم برای کاروان ایران کسب شود.
کد خبر: ۱۳۹۶۹۳۳
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کشتی

به گزارش تابناک؛ در رقابت‌های سه وزن نخست کشتی آزاد بازی‌های آسیایی ناگویا و در فینال وزن ۱۲۵ کیلوگرم، امیرحسین زارع دارنده ۳ طلا و یک برنز جهان و یک نقره و یک برنز المپیک در فینال بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ به مصاف بوهردون از چین رفت که با برتری ۱۴ بر ۲ در این مسابقه به مدال طلای بازی‌های آسیایی ناگویا رسید.

این دومین طلای کشتی آزاد و چهارمین طلای کشتی ایران در ناگویا بود.

نخودی طلا گرفت

همچنین در فینال وزن ۸۶ کیلوگرم محمد نخودی دارنده ۳ نقره و ۲ برنز وزن ۷۹ کیلوگرم جهان به مصاف هایاتو ایشیگورو نایب قهرمان سال ۲۰۲۵ جهان از ژاپن رفت که در یک مبارزه حساس و نزدیک ۹ بر ۶ پیروز شد و به مدال طلای بازی‌های آسیایی ناگویا رسید.

 

نخودی که کشتی‌گیر وزن ۷۹ کیلوگرم است، سیزدهمین مدال طلای کاروان ایران را بدست آورد.

ابراهیم زاده پنجم شد.

اما پیش از این، در دیدار رده بندی وزن ۶۵ کیلوگرم عباس ابراهیم زاده برابر کوتارو کیوکا قهرمان المپیک ۲۰۲۴ از ژاپن قرار گرفت که ۳ بر یک مغلوب شد و به عنوان پنجم بسنده کرد.

 

این کشتی‌گیر ژاپنی در فینال المپیک رحمان عموزاد را شکست داده بود، اما در جهانی ۲۰۲۵ مغلوب عموزاد شد.

 

منبع: ایسنا

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کشتی بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ قهرمانی تیم ملی ایران امیرحسین زارع
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