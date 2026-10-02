سخنگوی وزارت امور خارجه با انتقاد از برخورد خشونت‌آمیز پلیس فرانسه با معترضان، بر ضرورت رعایت حقوق بنیادین و آزادی‌های اساسی آنان تاکید کرد.

بقائی: برخورد خشونت‌آمیز پلیس فرانسه با معترضان قابل قبول نیست

به گزارش تابناک؛ اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در گفت‌و‌گو با خبرنگاران ضمن محکوم کردن برخورد خشونت‌آمیز نیرو‌های امنیتی فرانسه با معترضان، خواستار رعایت حقوق بنیادین بشری و آزادی‌های اساسی در مواجهه با اعتراضات صنفی دانش‌آموزان و دانشجویان از سوی کسانی شد که ادعا‌های حقوق بشری آنها گوش فلک را کر کرده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: مقامات فرانسوی که برخورد نیرو‌های امنیتی ایران با تروریست‌های مسلح و آموزش‌دیده توسط رژیم صهیونیستی را نقض حقوق بشر توصیف می‌نمایند، خود کوچک‌ترین حرکت خشونت‌آمیز در تجمعات مسالمت‌آمیز علیه پلیس را تحمل نکرده و به شدیدترین وجه معترضین را سرکوب می‌کنند.

بقائی در عین حال بر ضرورت پرهیز از رفتار‌های خشن و آسیب به اموال عمومی و خصوصی و نیز خودداری از حمله به ماموران حافظ نظم و مجری قانون توسط تجمع‌کنندگان تاکید کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به گزارش‌های منتشره در خبرگزاری‌های فرانسوی درباره بازداشت بیش از ۲۰۰۰ نفر از معترضین و ضرب و شتم آنها توسط پلیس، خواستار رسیدگی به اتهام‌های مطرح‌شده مبنی بر استفاده نیرو‌های امنیتی از خشونت شدید علیه معترضین شد.