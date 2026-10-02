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وزیر اقتصاد به بهارستان می‌رود

وزیر امور اقتصادی و دارایی به منظور پاسخگویی به سوالات تعدادی از نمایندگان در جلسه علنی مجازی هفته آینده مجلس حضور خواهد یافت.
کد خبر: ۱۳۹۶۹۳۰
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مجلس

به گزارش تابناک، جلسات علنی مجازی مجلس شورای اسلامی در روز‌های یکشنبه (۱۲ مهر) و سه شنبه (۱۴ مهر) در هفته پیش رو برگزار خواهد شد.

 

دستور کار جلسات علنی مجازی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هفته آینده به شرح زیر است:

 

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان (طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهاد‌های بیگانه در کشور)

 

بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دوفوریتی استفساریه ماده یک قانون احکام الزامات مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی و ردیف ۵_۴جدول قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور

 

بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری

 

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مورد طرح حمایت از اجتماعات و راهپیمایی‌ها مطابق اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 

بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی

 

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

 

بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی

 

بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده

 

بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره ماده ۲ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

 

بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی

 

بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در ساز و کار همکاری سازمان‌های مالیاتی طرح پهنه راه

 

بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز

 

بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر

 

بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر

 

بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه تصویب کنوانسیون سازمان بین‌المللی علائم کمک ناوبری دریایی

 

بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تصویب مقاوله نامه حداقل سن ۱۹۷۳ (۱۳۵۲)

 

همچنین موارد زیر نیز در دستور کار هفته جاری جلسات علنی مجازی نمایندگان مجلس قرار دارد:

 

سوال مصطفی پورردهقان، نماینده اردکان و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر امور اقتصادی و دارایی

 

بررسی گزارش کمیسیون عمران درباره ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مسئول در خصوص گذرگاه‌های مرزی و ترانزیتی زمینی با تمرکز بر روانسازی و تسهیل عبور و مرور ناوگان حمل و نقل بار

 

انتخاب ۶ نفر از نمایندگان با معرفی کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس جهت عضویت در هیئت مدیره موسسه خبرگزاری خانه ملت

 

انتخاب نمایندگان عضو ناظر در مجامع و شورا‌ها

 

منبع: ایسنا

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