مدیر سامانه هوشمند سوخت کشور از اجرای طرح شناسه‌دار کردن کارت‌های آزاد جایگاه‌ها با هدف کاهش تصدی‌گری اپراتورها، افزایش شفافیت و مدیریت تخصیص و برداشت سوخت خبر داد.

به گزارش تابناک؛ عباس باصفا، درباره جزئیات طرح شناسه‌دار کردن کارت‌های اضطراری گفت: هدف از اجرای این طرح، کاهش تصدی‌گری اپراتور در جایگاه، افزایش شفافیت و مدیریت تخصیص و برداشت سوخت، به‌ویژه در مناطق مرزی، است.

وی افزود: کارت اضطراری برای سوخت‌گیری در زمان فراموشی کارت سوخت در جایگاه‌ها ارائه می‌شد، اما به مرور میزان برداشت از این کارت‌ها افزایش یافت و در شهریورماه به ۴۰ درصد رسید.

مدیر سامانه هوشمند سوخت کشور گفت: شناسه‌دار نبودن کارت‌های آزاد (اضطراری) مشکل‌ساز بود و موجب تصدی‌گری جایگاه‌ها و عرضه خارج از شبکه سوخت می‌شد؛ همچنین قانون، استفاده ۹۵ درصدی مردم از کارت سوخت شخصی را تکلیف کرده است.

باصفا افزود: فعلاً این طرح در برخی جایگاه‌های شهر تهران اجرا شده است، اما امیدواریم تا سه ماه آینده به سراسر کشور اجرا شود.

وی گفت: هر فردی که کارت بانکی معتبر داشته باشد، می‌تواند ظرف چند ثانیه احراز هویت کند و رسید خرید دریافت کند.

منبع: میزان