ابوترابی فرد: حراست از امنیت کشور جزو وظایف امت مبعوث شده است

به گزارش تابناک، حجت الاسلام سید محمدحسن ابوترابی فرد در نماز جمعه امروز ۱۰ مهر ۱۴۰۵ گفت: در مسیر اصلاح رابطه خود با سایر انسان‌ها باید گام برداریم و نخستین گام اصلاح جامعه بشری در چارچوب دستورات اسلامی است. دستورات اسلامی نیز هر کدام سهمی مهم در اصلاح روابط اجتماعی و عموم مردم دارند.

وی با اشاره به اجلاس سالانه نماز گفت: کسی که نماز می‌خواند خدای سبحان را شناخته است. در بسیاری از آیات قرآن بر نقش محوری نماز در اصلاح روابط اجتماعی پای فشرده است. نماز تار و پود جامعه را در هم تنیده است.

وی افزود: یکی از عوامل بعثت مردم در خیابان‌ها ثمره اقامه نماز جماعت و مساجد است. حراست از امنیت کشور جزو وظایف امت مبعوث شده است.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد با اشاره به نقش آموزه‌های دینی در اصلاح روابط اجتماعی اظهار کرد: دستورات اسلام، حتی دستوراتی که جزء عبادات تعریف می‌شوند، هر کدام سهم مهمی در اصلاح روابط اجتماعی و روابط انسان‌ها با یکدیگر دارند.

وی با اشاره به برگزاری اجلاس سالانه نماز و پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به این اجلاس افزود: در این روز‌ها شاهد برگزاری اجلاس سالانه نماز بودیم و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در این رابطه پیام جامعی خطاب به عموم امت اسلام، به‌ویژه ملت عزیز ایران داشتند و بر نقش کلیدی و محوری نماز، نخست در گسترش نماز در سطح جامعه اسلامی و فراگیر بودن این عمل عبادی و دوم در ارتقای کیفیت نماز تأکید کردند.

امام جمعه موقت تهران ادامه داد: نماز به عنوان مهم‌ترین عمل عبادی، ترجمان معرفت نفس و معرفت خدای سبحان است. کسی به نماز می‌ایستد که ابتدا خود را شناخته است و می‌داند من عبد هستم و سپس خدای سبحان را شناخته و می‌داند اوست که باید پرستش شود. وی گفت: در سایه معرفت نفس و معرفت رب، انسان به این عمل عبادی انسان‌ساز و جامعه‌پرداز آراسته می‌شود. در بسیاری از آیات قرآن بر نقش محوری نماز در تربیت انسان و اصلاح روابط اجتماعی تأکید شده است.

ابوترابی‌فرد با اشاره به نماز جمعه اظهار کرد: همین نماز جمعه که در قرآن درباره آن آمده است فاسعوا الی ذکرالله، یک عمل عبادی محض است، اما باید به جماعت و با حضور نمازگزاران، یعنی شاگردان مدرسه دین، اقامه شود. نماز باید تار و پود جامعه را درهم پیوند دهد و یک جامعه مستحکم و استوار خلق کند. وی با تأکید بر اهمیت نماز جماعت گفت: بر اقامه نماز جماعت تأکید فراوان شده است؛ موضوعی که متأسفانه تا حدود قابل توجهی فراموش شده است. نماز جماعت یعنی این عمل عبادی، حلقه اتصال افراد جامعه با یکدیگر است.

امام جمعه موقت تهران ادامه داد: یکی از عوامل مهم بعثت مردم در طول ماه‌ها و حضور آنان در خیابان در کنار برادران، جوانان، مردان و زنانی که در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی حافظ امنیت هستند، همین حضور مردم است که نقش مهمی در خلق امنیت دارد. این حضور، ثمره اقامه نماز جماعت است.

وی افزود: شرکت‌کنندگان در نماز‌های جماعت، امروز رسالت خود را در کنار عموم ملت بزرگ ایران، حراست از امنیت کشور می‌دانند. ابوترابی‌فرد با بیان اینکه اقامه نماز می‌تواند به اصلاح روابط اجتماعی منجر شود، گفت: اگر نماز در جامعه اقامه شود، قطعاً روابط اجتماعی ما اصلاح می‌شود. اگر نماز اقامه شد، ثمره آن در جامعه این است که برادران ایمانی و اسلامی در کنار هم می‌ایستند و همه با هم در یک صف واحد برای دفاع از ارزش‌ها و اصول قدم برمی‌دارند.

وی با اشاره به آیات نخست سوره مبارکه بقره اظهار کرد: خدای متعال در آیات نخست سوره مبارکه بقره می‌فرماید: الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. در توصیف اهل تقوا آمده است کسانی که مشمول هدایت الهی می‌شوند؛ یعنی کسانی که قرآن دست آنها را می‌گیرد و به مقصد می‌رساند.

امام جمعه موقت تهران ادامه داد: انسان‌ها و جوامعی در پرتو هدایت تشریعی و تکوینی خدای متعال در دنیا و آخرت به سعادت می‌رسند که سه ویژگی داشته باشند. نخست، الذین یؤمنون بالغیب؛ یعنی ایمان به غیب، تحکیم رابطه با مبدأ هستی، توحید و معاد و ایمان به وحی است. هرقدر ایمان استوارتر باشد، مسیر انسان برای آراستگی به عمل صالح هموارتر خواهد بود.

وی افزود: الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة؛ کسانی که نماز را اقامه می‌کنند. ایمان به غیب انسانی می‌سازد که در مقام بندگی و عبودیت، به بهترین عمل صالح، یعنی نماز، آراسته می‌شود.

ابوترابی‌فرد گفت: آراستگی به این عمل صالح و اصلاح رابطه با خدای متعال، فرصتی فراهم می‌آورد که رابطه انسان با جامعه نیز اصلاح شود. همچنین در ادامه آیه می‌فرماید و مما رزقناهم ینفقون. وی ادامه داد: اگر می‌خواهید اهل نماز را بشناسید، اگر می‌خواهید نمازگزاران واقعی را بشناسید و اگر می‌خواهید خود را مورد ارزیابی قرار دهید که آیا اقامه‌کننده نماز هستید یا خیر، به قلب و روح خود نگاه کنید و ببینید رابطه شما با خدا و عالم غیب چگونه است. هرقدر این رابطه استحکام بیشتری داشته باشد، انسان نمازگزار در سطح برتری از اقامه نماز قرار دارد.

امام جمعه موقت تهران افزود: دوم، به رابطه خود با انسان‌ها و افراد جامعه بنگرید. اگر این رابطه مستحکم است، یعنی انسان از هرچه دارد برای سعادت جامعه، آراستگی جامعه به امنیت، آراستگی جامعه به ارزش‌های اخلاقی، آراستگی جامعه به عمل صالح و زدودن فقر از جامعه اسلامی استفاده می‌کند. وی با اشاره به فرازی از نماز گفت: در نماز می‌خوانیم السلام علینا و علی عبادالله الصالحین. انسان نمازگزار برای جامعه سلامت به ارمغان می‌آورد و پیام نمازگزار برای جامعه، پیام سلامت است.

ابوترابی‌فرد افزود: پایان سخن در نماز، السلام علیکم است؛ یعنی‌ای جامعه انسانی،‌ای اولیای الهی، من برای شما پیام‌آور سلامتم. دین پیام‌آور سلامت است. قرآن آمده است تا ما در سلامت گام به دنیا بگذاریم، در سلامت کامل زندگی کنیم؛ سلامت عقیده، سلامت اخلاق و سلامت عمل، و با سلامت از دنیا به لقاء خدای سبحان بشتابیم.

وی تأکید کرد: دستاورد دین، سلامت انسان و سلامت جامعه است و نمازگزار پیام‌آور سلامت برای جامعه اسلامی، جامعه ایمانی و جامعه انسانی است. امام جمعه موقت تهران با اشاره به نقش نمازگزاران در تحولات اجتماعی و سیاسی اظهار کرد: نمازگزاران جهان را متحول کردند. نمازگزاران اقتدارآفرین محور مقاومت در عراق، لبنان، سوریه و یمن و همچنین مجاهدان راستین در ایران اسلامی برای جامعه اسلامی و جامعه بشری پیام‌آور سلامت هستند.

وی گفت: سخنان رئیس‌جمهور آمریکا را ببینید؛ پیام‌آور ناامنی و تهدید است. سخنان رئیس‌جمهور ایران را نیز ببینید که تبلور اندیشه ناب قائد شهید است؛ پیام‌آور امنیت، صلح، عدالت و دوری از نگاه‌های دوگانه برای جامعه بشری است. ابوترابی‌فرد گفت: این اندیشه، پیام‌آور اقتدار و عزت در برابر زیاده‌خواهان جهان، به‌ویژه آمریکا، است. این ثمره اندیشه دینی، پیام نماز و پیام قرآن است.

منبع: ایسنا