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کد خبر: ۱۳۹۶۹۲۲
بازدید: ۳۷۸

عکس: نقره ارزشمند رضا علیپور در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶

در دوازدهمین روز از بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، رضا علیپور، ملی‌پوش پرآوازه سنگ‌نوردی ایران، در فینال پرماجرای ماده سرعت با ثبت رکورد ۵.۳۶ ثانیه عنوان نایب‌قهرمانی و مدال نقره را از آن خود کرد تا برای سومین دوره پیاپی بر سکوی این رقابت‌ها بایستد.

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برچسب‌ها:
عکس ورزشی رضا علیپور بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ سنگ نوردی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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