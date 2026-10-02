عکس: نقره ارزشمند رضا علیپور در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶

در دوازدهمین روز از بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، رضا علیپور، ملی‌پوش پرآوازه سنگ‌نوردی ایران، در فینال پرماجرای ماده سرعت با ثبت رکورد ۵.۳۶ ثانیه عنوان نایب‌قهرمانی و مدال نقره را از آن خود کرد تا برای سومین دوره پیاپی بر سکوی این رقابت‌ها بایستد.