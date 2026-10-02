این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید
به گزارش تابناک؛ سازمان غذا و دارو اعلام کرد، در بررسیهای نظارتی انجامشده، تعدادی از شامپوها، ماسکها، کرمها، روغنها و سرمهای مو و محصولات ماساژ سر فاقد مجوزهای قانونی شناسایی شدهاند.
▪️ شامپو (فاقد مجوز)
▫️ Loreal
▫️ Moluoge Oil
▫️ SUKIN (Deep Cleanse Shampoo)
▫️ DISAAR (Black Hair Shampoo / A Wash Black Shampoo)
شامپو AKSENTIDO پس از ارائه مدارک و مستندات موردنیاز و بررسی آنها، از فهرست محصولات فاقد مجوزهای قانونی و تأییدیههای ایمنی خارج شده است.
▪️ ماسک و کرم مو (فاقد مجوز)
▫️ Pantene
▫️ Moluoge Oil
▫️ ECHOSLINE (Ki-Power Veg Mask)
▫️ RESTOREX (Hair Mask)
▪️ روغن و سرم مو (فاقد مجوز)
▫️ Pantene
▫️ Loreal
▫️ ARMAME (Keratin Argan Serum)
▫️ ENZO (Hair Serum)
▫️ LOSSOFF (Magic Complex)
▪️ روغن و سرم ماساژ سر (فاقد مجوز)
▫️ Max Lady (بادام، شترمرغ، جینسینگ)
سازمان غذا و دارو از شهروندان خواست از خرید و مصرف فرآوردههای فاقد مجوز خودداری کرده و در صورت مشاهده این اقلام در سطح عرضه، موضوع را از طریق سامانههای نظارتی سازمان غذا و دارو یا معاونتهای غذا و دارو گزارش کنند.
پایش و نظارت بر فرآوردههای آرایشی و بهداشتی در سطح عرضه بهصورت مستمر انجام میشود.