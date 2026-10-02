یک فعال سیاسی با اشاره به دیدار جمعی از فعالان سیاسی اصلاح طلب با رئیس جمهور تاکید کرد: در این جلسه، بیشتر مباحث معطوف به این بود که از فرصت‌هایی که برای کشور در عرصه دیپلماسی وجود دارد، چگونه باید استفاده کنیم.

به گزارش تابناک؛ غلامرضا ظریفیان، فعال سیاسی، با اشاره به دیدار فعالان احزاب اصلاح طلب و جمعی از کنشگران سیاسی_ اجتماعی با رئیس جمهور گفت:مکرراً اتفاق افتاده است که آقای پزشکیان در این ایامی که ریاست‌جمهوری را پذیرفته‌اند، از گروه‌ها و جریان‌های مختلف، اساتید و صاحب‌نظران در حوزه‌های مختلف، اعم از سیاسی و اقتصادی و همچنین اساتید دانشگاه دعوت کرده‌اند تا درباره مسائل خاص یا مسائل مختلف کشور اظهار نظر کنند.

وی در ادامه اظهار کرد: آقای پزشکیان خودشان دانشگاهی هستند و طبیعتاً تمایل دارند که از نظر‌های مختلف استفاده کنند به ویژه در شرایط سختی که امروز کشور دارد.

این جلسه معطوف به استفاده از فرصت‌ها در عرصه دیپلماسی بود

این فعال سیاسی و استاد دانشگاه با بیان اینکه جلسه اخیر بیشتر معطوف به مسائل دیپلماسی بود تصریح کرد: این جلسه بیشتر معطوف به این بود که ما از فرصت‌هایی که برای کشور در ارتباط با عرصه دیپلماسی وجود دارد، چگونه باید استفاده کنیم. به هر حال، علی رغم دو جنگ بسیار سخت و ظالمانه‌ای که بر ما گذشت، این دولت موفق شد یکی از کم‌نظیرترین اسناد تاریخ دیپلماسی، حداقل بعد از انقلاب، را به امضای دو رئیس‌جمهور برساند.

تفاهم نامه اسلام آباد مبتنی بر منافع ملی تنظیم شده است

وی در ادامه با بیان اینکه بسیاری از صاحب‌نظران خارجی و داخلی معتقدند آن تفاهم‌نامه اساساً مبتنی بر منافع ملی ایران تنظیم شده است افزود: شاید به همین دلیل، اسرائیلی‌ها و بعد‌ها خود آمریکایی‌ها تلاش کردند که زیر این تفاهم‌نامه بزنند.

این فعال سیاسی با اشاره به مباحث مطرح‌شده در این جلسه گفت: بحث این بود که این تفاهم نامه، هم حاصل تلاش ما در عرصه دیپلماسی بوده، هم حاصل مقاومت، ایستادگی و تاب‌آوری مردم ما بوده و هم حاصل تلاش‌ها و جانفشانی‌های رزمندگان ما بوده است. حاصل جمع این مجموعه، دشمن ما را متقاعد کرد که این تفاهم‌نامه را امضا کند. حالا بحث این است که این فرصت را چگونه می‌توانیم حفظ کنیم و چگونه می‌توانیم بر این اساس عمل کنیم.

جمع نسبتا قابل توجهی در دیدار با رئیس جمهور شرکت کردند

ظریفیان با اشاره به حضور جمع نسبتاً قابل توجهی از فعالان سیاسی در این جلسه گفت: جمع نسبتاً قابل توجهی حضور پیدا کرده بودند و عمدتاً فرصت زیادی وجود نداشت که همه عزیزانی که شرکت کرده بودند، گفت‌و‌گو کنند. بیشتر کسانی که توانایی و تبحر داشتند و در عرصه سیاست خارجی و دیپلماسی کار کرده بودند، صحبت کردند.

بحث کردیم که چگونه از فرصت‌ها حداکثر استفاده را ببریم

وی افزود: محور بحث هم همین بود که هر کدام از عزیزانی که صحبت کردند، از یک زاویه به وضعیتی که ما اکنون در نظام بین‌المللی داریم و تلاش‌هایی که به هر حال آمریکا، اسرائیل و سایر دشمنان ایران می‌کنند تا ما را به سمت گوشه‌ای ببرند و برای ما انزوا ایجاد کنند، پرداختند و اینکه چگونه از فرصت‌های خودمان حداکثر استفاده را کنیم.

این فعال سیاسی تصریح کرد: این نشست معطوف به تفاهم‌نامه بود و بحث بسیار خوبی شکل گرفت. حتی به نظر من، راهکار‌ها و راهبرد‌های خوبی توسط کسانی که صحبت کردند ارائه شد.

رئیس جمهور تاکید کرد که فقط دولت نمی‌تواند این بار سنگین را به دوش بکشد

وی با اشاره به محور اصلی سخنان رئیس جمهور در این نشست گفت: بحث اصلی رئیس جمهور نیز این بود که این بار سنگین را باید با یک نوع انسجام و تفاهم ملی بکشیم و فقط دولت نمی‌تواند این بار سنگین را به دوش بکشد. نیازمند انسجام داخلی و نیازمند درک صحیح از شرایط خطیر هستیم.

این فعال سیاسی ادامه داد: در عین حال، رئیس جمهور به برخی از تنگنا‌ها و مشکلاتی که بیشتر در بحث معیشت مردم وجود دارد و همچنین بحث تنگنا‌هایی که در کشور است، اشاره کردند. همچنین رئیس جمهور اشاره کردند که در یک جاهایی، برخی جریان‌های اقلیت چگونه زبان پرصدایی دارند، در حالی که اکثریت جامعه و به‌خصوص نخبگان، صدایشان کمتر طنین دارد.

این فعال سیاسی در پایان گفت: باید این طنین و این صدای انسجام و استفاده حداکثری از فرصت‌ها را سازماندهی کرد تا این صدا، صدای حل مسائل کشور و نهایتاً صدای انسجام ملی باشد.

منبع: ایسنا