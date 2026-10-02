افزایش شدید قیمت محصولات کشاورزی جهانی

قیمت‌های جهانی محصولات کشاورزی، به دلیل تنش‌های جدید در منطقه دریای سیاه و آب و هوای نامساعد، بزرگترین جهش سه‌ماهه خود را از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین در اوایل سال ۲۰۲۲ تجربه کردند و به یک مانع بالقوه برای اهداف کنترل تورم کشور‌های جهان تبدیل شدند.

به گزارش تابناک، شاخص نقطه‌ای کشاورزی بلومبرگ، که ۱۰ محصول کلیدی از سویا تا قهوه را دنبال می‌کند، در سه ماه منتهی به سپتامبر، ۱۳ درصد افزایش یافت که بیشترین میزان از مارس ۲۰۲۲ است.

تشدید درگیری‌ها میان روسیه و اوکراین در ماه‌های اخیر، جریان محصولات کشاورزی از دریای سیاه، یکی از تامین‌کنندگان کلیدی جهانی غلات و دانه‌های روغنی، را مسدود کرده و عرضه را محدود کرده و خریداران وابسته به واردات در آسیا و آفریقا را به دنبال جایگزین‌هایی سوق داده است.

در این بین، آب و هوای نامساعد بر نگرانی‌ها افزوده و تولید گندم و ذرت را در مناطق کلیدی کشت از آمریکا تا اروپا، مختل کرده است.

قیمت‌های جهانی غلات همچنین با ادامه خرید سویای آمریکا توسط چین و خوش‌بینی نسبت به تجارت دوجانبه پیش از اجلاس مهم بین رهبران کشور‌ها در اواخر ماه گذشته، حمایت شدند. پس از این دیدار، دو طرف اعلام کردند که پکن به عنوان بخشی از یک توافق گسترده‌تر، تعرفه‌های محصولات کشاورزی آمریکا از جمله گندم و ذرت را کاهش می‌دهد، در حالی که عوارض اضافی بر سویای آمریکا را حفظ می‌کند.

ترکیب اختلالات عرضه و تغییر جریان‌های تجاری، خریداران جهانی را در حالت آماده‌باش نگه داشته است و توجه به هرگونه چشم‌انداز مذاکرات صلح روسیه و اوکراین و خرید بیشتر چین معطوف شده است. با این حال، برای حفظ این خوش‌بینی و تبدیل آن به بازار‌های غلات قوی‌تر، افزایش پایدار تقاضای چین مورد نیاز خواهد بود.

در حوزه آب و هوا، ال نینو قوی - که در مسیر تبدیل شدن به یکی از قوی‌ترین ال نینو‌ها تا به امروز است - همچنان تولید کشاورزی را در مناطق مختلف تهدید می‌کند و پیش‌بینی‌ها برای محصولاتی از جمله روغن پالم و کاکائو را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

هند به تازگی ضعیف‌ترین فصل بارندگی‌های موسمی خود را در یک دهه اخیر پشت سر گذاشته است که برداشت محصولات را تهدید می‌کند و خطرات قیمت مواد غذایی را افزایش می‌دهد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، چشم‌انداز گسترده برای عرضه ایالات متحده، پس از انتشار آخرین گزارش وزارت کشاورزی در روز چهارشنبه، برخی از احساسات صعودی را تعدیل کرده است. قیمت غلات شیکاگو روز چهارشنبه قبل از جبران برخی از ضررها، کاهش یافت.

در سه ماهه گذشته، ذرت و گندم در شیکاگو هر دو ۱۵ درصد افزایش یافتند. سویا ۱۳ درصد افزایش یافت.

منبع: ایسنا