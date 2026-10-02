طرز تهیه کله پاچه برای صبحانه جمعه

کله‌ پاچه یکی از غذاهای سنتی و محبوب ایرانی است که برای بسیاری از خانواده‌ها به‌ویژه در صبحانه روز جمعه، حال‌وهوای خاصی دارد.

به گزارش تابناک؛ اگر دوست دارید کله‌پاچه را در خانه درست کنید، با چند نکته ساده می‌توانید یک کله‌پاچه خوش‌طعم و جاافتاده تهیه کنید.

مواد لازم برای تهیه کله‌پاچه

یک دست کله‌پاچه گوسفندی

۲ عدد پیاز درشت

۴ تا ۵ حبه سیر، اختیاری

۱ تا ۲ عدد برگ بو، اختیاری

۱ قاشق چای‌خوری زردچوبه

نمک به مقدار لازم

فلفل سیاه به مقدار لازم

آب به میزان لازم

آب‌لیمو یا آب‌غوره برای سرو

نان سنگک یا نان تازه برای سرو

مراحل پخت کله پاچه

مرحله اول؛ تمیز کردن کله‌پاچه

اگر کله‌پاچه را از قصابی تهیه می‌کنید، بهتر است از تمیز و آماده بودن آن مطمئن شوید. در صورت نیاز، قسمت‌های مختلف را به‌خوبی بشویید و مو‌های باقی‌مانده را کاملاً پاک کنید.

برای از بین بردن بوی نامطبوع نیز می‌توان قطعات را پس از شست‌وشو مدتی در آب سرد قرار داد و سپس آبکشی کرد.

مرحله دوم؛ پخت اولیه

کله‌پاچه را داخل قابلمه بزرگی قرار دهید و پیاز‌های چهارقاچ‌شده، سیر، زردچوبه و در صورت تمایل برگ بو را اضافه کنید.

آن‌قدر آب اضافه کنید که مواد کاملاً در آب قرار بگیرند. قابلمه را روی حرارت قرار دهید و اجازه دهید آب به جوش بیاید.

پس از جوش آمدن، کف ایجادشده روی سطح آب را با کفگیر بگیرید تا آب غذا شفاف‌تر شود.

مرحله سوم؛ پخت طولانی و ملایم

بعد از جوش آمدن، حرارت را کم کنید و اجازه دهید کله‌پاچه با حرارت ملایم و درب بسته چندین ساعت بپزد.

کله‌پاچه به پخت طولانی نیاز دارد و زمان دقیق آن به اندازه و نوع قطعات و همچنین قابلمه بستگی دارد. زمانی که گوشت به‌راحتی از استخوان جدا شود، می‌توان آن را آماده سرو دانست.

نکته: نمک را بهتر است در بخش پایانی پخت اضافه کنید تا گوشت بافت مناسب‌تری داشته باشد.

مرحله چهارم؛ سرو کله‌پاچه

پس از پخت، قطعات کله‌پاچه را در ظرف مناسب قرار دهید و مقداری از آب غلیظ و خوش‌عطر آن را روی غذا بریزید.

کله‌پاچه معمولاً همراه با نان سنگک تازه، پیاز، سبزی خوردن، آب‌لیمو یا آب‌غوره سرو می‌شود.

راز خوشمزه شدن کله‌پاچه چیست؟

مهم‌ترین نکته، پخت آرام و طولانی است. حرارت زیاد ممکن است باعث شود آب غذا بیش از حد تبخیر شود، در حالی که پخت ملایم به جاافتادن بهتر آب کله‌پاچه و نرم شدن گوشت کمک می‌کند.

همچنین کیفیت و تازگی کله‌پاچه و تمیز کردن صحیح آن تأثیر زیادی در طعم نهایی دارد.

کله‌پاچه را با چه چیز‌هایی بخوریم؟

برای یک صبحانه سنتی، کله‌پاچه را می‌توان با نان سنگک، پیاز، سبزی خوردن و چاشنی‌هایی مانند آب‌لیمو یا آب‌غوره سرو کرد.

البته کله‌پاچه غذایی پرکالری و پرچرب است و بهتر است در مصرف آن تعادل رعایت شود، به‌خصوص برای افرادی که باید مصرف چربی یا نمک خود را محدود کنند.

جمع‌بندی

برای تهیه یک کله‌پاچه خوش‌طعم، تمیز کردن دقیق، استفاده از پیاز و ادویه‌های مناسب و مهم‌تر از همه پخت طولانی با حرارت ملایم اهمیت زیادی دارد. اگر از شب قبل آن را روی حرارت ملایم بپزید، صبح جمعه یک صبحانه سنتی و کاملاً جاافتاده خواهید داشت.