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کد خبر:۱۳۹۶۸۸۷
کد خبر:۱۳۹۶۸۸۷
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نبض خبر

تصاویر کنترل نقطه کلیدی تعز توسط انصارالله

رزمندگان انصارالله، مسیر مواصلاتی صنعا به تعز را در دست گرفتند. بدین ترتیب مهم ترین مسیر لجستیک مزدوران سعودی قطع و شهر تعز نیز در آستانه فتح بدست نیروهای مسلح یمن قرار گرفت. از روز گذشته نیروهای ارتش و انصارالله یمن در چندین نقطه از استان و شهر تعز دست به عملیات آزادسازی زده‌ بودند که درگیری‌های شدید در شرق شهر تعز و همچنین در شهر «التربه» مرکز شهرستان «الشمایتین» واقع در جنوب استان تعز گزارش شده بود. شهر تعز به چندین منطقه تحت تسلط نیروهای دولت صنعاء و عدن (وابسته به ریاض) تقسیم شده است. طبق گزارش شبکه بی بی سی در 20 سپتامبر، شمال و شرق تعز عمدتاً تحت کنتزل دولت صنعاء و مرکز شهر تحت اشغال مزدوران وابسته به عربستان قرار دارد. در غرب و جنوب غرب نیز نیروهای ارتش و انصارالله یمن حملات سنگینی را آغاز کرده و در حال پیشروی هستند. در جنوب شهر و جاده منتهی به عدن نیز هرچند تحت کنترل عناصر وابسته به ریاض است، اما از لحاظ آتش‌باری در تسلط نیروهای دولت صنعاء قرار دارد.
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نبض خبر انصارالله یمن ویدیو جنگ عربستان و یمن تعز
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