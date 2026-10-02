دو پیازه آلو شیرازی یک غذای ساده و سریع است که با سیب‌زمینی، پیاز و چند ادویه ساده تهیه می‌شود. در این دستور، سیب‌زمینی‌ها نیم‌پز و سپس همراه با پیاز داغ و ادویه تفت داده می‌شوند تا غذایی خوش‌طعم و مناسب سرو با نان آماده شود. اگر دوست داشته باشید، می‌توانید کمی رب گوجه‌ فرنگی هم به آن اضافه کنید.

به گزارش تابناک؛ اگر از طعم فراوان پیاز داغ در غذا لذت می‌برید، حتما مقاله طرز تهیه پیازو را بخوانید تا با این اشکنه سنتی و فوق‌العاده سریع هم آشنا شوید.

مواد لازم

سیب زمینی بزرگ ترجیحا پشندی۲ عدد

پیاز زرد ۴ عدد

روغن زیتون ۲ قاشق غذاخوری

رب گوجه فرنگی ۱ قاشق غذاخوری

زردچوبه ۱.۲ قاشق چای‌خوری

فلفل سیاه ۱.۲ قاشق چای‌خوری

نمک ۱.۲ قاشق چای‌خوری

طرز تهیه

نیم‌پز کردن سیب‌زمینی‌های برش‌خورده برای تهیه دو پیازه آلو

یک قابلمه را از آب پر کرده و روی حرارت بگذارید تا به‌جوش بیاید. سیب زمینی‌های پوست‌گرفته را به مکعب‌های یک‌و نیم سانتی‌متری خرد کنید. آنها را درون آب در حال جوش بریزید.

اجازه دهید پنج تا هفت دقیقه بجوشند تا تقریبا پخته و نرم شده، اما له نشوند. سپس سیب‌زمینی‌ها را آبکش کرده و کنار بگذارید.

نکته: در صورت تمایل می‌توانید سیب‌زمینی‌ها را آب‌پز سپس خرد کنید. آب باید به اندازه‌ای باشد که سیب‌زمینی‌ها را بپوشاند.

روغن زیتون را در یک تابه بزرگ روی حرارت متوسط گرم کنید. ابتدا پیاز‌ها را به‌صورت نگینی ریز خرد کنید. پیاز‌های ریز خردشده را به تابه اضافه کنید. آنها را تفت دهید تا کاملا سبک، نرم و به‌رنگ طلایی درآیند.

رب گوجه فرنگی را همراه با زردچوبه، فلفل سیاه و نمک به پیاز‌های طلایی‌شده اضافه کنید. مواد را خوب هم بزنید و به‌مدت یک تا ۲ دقیقه تفت دهید تا بوی خامی رب گرفته و عطر ادویه‌ها آزاد شود.

نکته: در صورت تمایل می‌توانید رب گوجه را حذف کنید.

سیب‌زمینی‌های آبکش‌شده را درون تابه بریزید. مواد را به‌آرامی زیر و رو کنید تا تمام مکعب‌های سیب‌زمینی به پیاز و رب آغشته شوند. اجازه دهید ترکیبات دو پیازه آلو با سیب‌زمینی روی حرارت ملایم به‌مدت پنج تا هشت دقیقه دیگر با هم تفت بخورند.

تا جایی طعم‌ها به خورد هم بروند و سیب‌زمینی‌ها کاملا بپزند.

تابه را از روی حرارت بردارید. دو پیازه آلو شیرازی را به‌صورت گرم همراه با نان تازه و دورچین دلخواه‌تان سرو کنید.

نکات تکمیلی تهیه دو پیازه آلو

راز خوشمزگی و بافت بی‌نقص این غذای اصیل شیرازی در رعایت چند فوت‌وفن ساده، اما کلیدی نهفته است؛ نکاتی که تفاوت یک دستور معمولی با یک دو پیازه آلو فوق‌العاده لذیذ و مجلسی را رقم می‌زنند.

در گویش شیرازی، «آلو» به معنی سیب‌زمینی است و در این غذا به سیب‌زمینی اشاره دارد؛ بنابراین دو پیازه آلو ارتباطی با میوه آلو ندارد. بخش «دو پیازه» نیز به استفاده از مقدار قابل‌توجه پیاز در این غذا اشاره می‌کند.

اگر بافت نرم‌تر را ترجیح می‌دهید، سیب‌زمینی‌ها را به‌جای مکعبی خرد کردن، کامل آب‌پز و سپس پوره کنید. پیاز را طلایی کرده، رب و ادویه‌ها را اضافه کنید و در نهایت پوره سیب‌زمینی را داخل تابه بریزید. مواد را ۳ تا ۵ دقیقه روی حرارت ملایم هم بزنید تا کاملاً ترکیب شوند.

برای داشتن یک دو پیازه آلو با سیب زمینی خوش‌فرم و مجلسی، انتخاب سیب‌زمینی سفت و کم‌آب که هنگام پخت شکل خود را بهتر حفظ می‌کنند (مانند پشندی) و خرد کردن یک‌دست آنها حرف اول را می‌زند. وقتی سیب‌زمینی‌ها را به ابعاد مکعبی یکسان (حدود یک‌ونیم سانتی‌متر) خرد کنید. علاوه بر این‌که هم‌زمان و یک‌نواخت نیم‌پز می‌شوند، هنگام تفت دادن با پیاز داغ هم شکل ظاهری خود را کاملا حفظ می‌کنند. دقت داشته باشید که اصلا خمیر یا له نمی‌شوند.

برای اهالی جنوب، دو پیازه فقط محدود به سیب‌زمینی نیست؛ با خواندن طرز تهیه دو پیازه میگو می‌توانید روش پخت یکی از محبوب‌ترین و لذیذترین غذا‌های جنوبی را بیاموزید.

دستور پایه دو پیازه آلو بسیار ساده و گیاهی است، اما دست شما برای شخصی‌سازی طعم آن کاملا باز است. برای ایجاد تنوع در عطر و طعم، می‌توانید در یک تا ۲ دقیقه پایانی پخت، مقداری سیر له‌شده، فلفل تند خردشده یا سبزیجات معطر مانند جعفری تازه، گرد لیمو عمانی، شنبلیله خشک یا پولبیبر به تابه اضافه کنید. همچنین اگر دوست دارید این غذا مقوی‌تر و با پروتئین بیشتر باشد، افزودن یک یا ۲ عدد تخم‌مرغ هم‌زده در انتهای پخت یا ترکیب کردن مرغ پخته و ریش‌ریش شده با پیاز داغ، طعمی لذیذ و جدید به دو پیازه آلوی شما می‌دهد.