واکنش مشاور قالیباف به رویکرد خصمانه عمان

اکانت منتسب به قالیباف با انتقاد از رویکرد خصمانه عمان در قبال ایران، مدعی شد این کشور به یکی از مسیرهای اصلی دور زدن تنگه هرمز تبدیل شده است.

به گزارش تابناک؛ اکانت مشاور قالیباف با انتشار توییتی نوشت: عمان اخیرا رویکرد خصمانه ای نسبت به ایران پیدا کرده است. این کشور که تحت نفوذ شدید انگلستان قرار دارد جزو اولین کشورهایی بود که پروازهای خود را به ایران قطع کرد.

بند ‘خصب’ این کشور نیز به یکی از اصلی ترین ترمینال های دور زدن تنگه هرمز تبدیل شده است.

ایران تاکنون همواره عمان را بیرون بانک اهداف خود نگهداشته اما ممکن است این روند در درگیری بعدی تغییر کند.