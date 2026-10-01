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کد خبر:۱۳۹۶۸۶۵
کد خبر:۱۳۹۶۸۶۵
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آسپرین

تصاویر حلزون تراپی در ایران؛ درباره‌اش چه می‌دانیم؟

حلزون تراپی یکی از روش‌های تقویت پوست صورت و جوان سازی است که در بسیاری از کشورهای آسیایی برای داشتن پوستی زیبا انجام می‌شود. هم چنین یکی از محبوب ترین مواد در زمینه مراقبت از پوست در کشور کره است و بیشتر مردم دست کم یک محصول حاوی حلزون را در برنامه روتین خود دارند. مخاط حلزون از یک پروتئین پیچیده (موسین) و آب ساده تشکیل شده است. مخاط یا موسین حلزون دارای خواص منحصر به فردی است که در زیبایی شناسی مدرن بسیار محبوب است. این مخاط دارای اثرات ضد پیری، ضد آفتاب و مرطوب کنندگی فوق‌العاده‌ای هستند. این روش در ایران نیز در حال اجراست که نتیجه‌اش را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
آسپرین حلزون پوست ویدیو ترمیم پوست محافظت از پوست حلزون تراپی
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