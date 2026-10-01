En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

ورود گروه‌های مسلح آموزش‌دیده به ایران تکذیب شد

یک منبع امنیتی گفت: «ورود گروه‌های مسلح آموزش دیده به کشور و استقرار در برخی محلات کذب است.
کد خبر: ۱۳۹۶۸۶۲
| |
1272 بازدید
گروه مسلح



به گزارش تابناک؛ در پی انتشار مطالبی در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مبنی بر «ورود گروه‌های مسلح آموزش دیده به کشور و استقرار در برخی محلات»، یک منبع امنیتی تاکید کرد: مطالب و ادعاهای مذکور، فاقد اعتبار بوده و صرفاً بیان دیدگاه‌های شخصی است. 

 این منبع امنیتی ضمن تکذیب این خبر گفت: اخبار مسائل امنیتی صرفاً از مجاری رسمی و مراجع ذی‌صلاح منتشر می‌شود، لذا از رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی درخواست می‌شود از بازنشر مطالب تایید نشده که می‌تواند موجب تشویش اذهان عمومی و ایجاد نگرانی بی‌مورد در جامعه شود، خودداری کنند. 

وی افزود: نیروهای امنیتی و انتظامی کشور، تحرکات دشمن را رصد می‌کنند و اطلاعیه‌های ضروری را از طریق رسانه‌های رسمی به اطلاع عموم می‌رسانند.

منبع: تسنیم

اشتراک گذاری
برچسب ها
گروه مسلح تکذیب منبع امنیتی
قفل امنیتی شاپرک باطل شد؛ ماجرا چیست؟!
محمود دولت‌آبادی در جمع شانس‌های نوبل ادبیات ۲۰۲۶/ از «کلیدر» تا کتابخانه نوبل
تصویر خاص علی آقامحمدی؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تیر خلاص ریاض و امان به ادعای جنجالی نتانیاهو
پشت‌پرده حمله ناکام در انگلیس؛ تهران پاسخ داد
واکنش به ادعای شلیک موشک از ایران به اردن
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
صدور گواهینامه موتور برای زنان غیرقانونی است  (۱۴۳ نظر)
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟  (۱۱۷ نظر)
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!  (۷۸ نظر)
بیژن مرتضوی به ایران برگشت/ آهنگساز معروف چند روز بعد از تکذیب جنجالی در فرودگاه امام خمینی(ره) + فیلم  (۷۶ نظر)
پس از معتمدآریا نوبت بازگشت فریبرز عرب نیا است؛ گلشیفته هم می‌آید؟  (۷۱ نظر)
قیمت دلار امروز سه شنبه ۷ مهرماه؛ جهش ۱۲۴ درصدی دلار برای فتح قله ۲۵۰ هزار تومانی  (۶۸ نظر)
تهدید بی‌سابقه قالیباف توسط رئیس ستاد سعید جلیلی!  (۶۶ نظر)
بیژن مرتضوی به وطن بازگشت  (۶۲ نظر)
دو ویدیوی مظلوم نمایی حمید رسایی قبل از رفتن به زندان  (۵۹ نظر)
صداوسیما چرا مذاکره را در برابر میدان قرار می‌دهد؟ / برای پایان دادن به هر جنگی مذاکره ضروری است  (۵۸ نظر)
زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا/ عراقچی: آماده مذاکره‌ایم  (۵۵ نظر)
رسایی: امروز خودم را به زندان معرفی می‌کنم  (۵۵ نظر)
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند  (۵۳ نظر)
قیمت دلار امروز چهارشنبه ۸ مهرماه/ تصمیم مهم بانک مرکزی؛ آغاز فروش یک میلیارد دلار از امروز  (۵۲ نظر)
وقتی حکم علیه رسایی است «سیاسی» می‌شود / فرار به جلو یا مظلوم‌نمایی؟  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005rO2
tabnak.ir/005rO2