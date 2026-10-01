



به گزارش تابناک؛ در پی انتشار مطالبی در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مبنی بر «ورود گروه‌های مسلح آموزش دیده به کشور و استقرار در برخی محلات»، یک منبع امنیتی تاکید کرد: مطالب و ادعاهای مذکور، فاقد اعتبار بوده و صرفاً بیان دیدگاه‌های شخصی است.



این منبع امنیتی ضمن تکذیب این خبر گفت: اخبار مسائل امنیتی صرفاً از مجاری رسمی و مراجع ذی‌صلاح منتشر می‌شود، لذا از رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی درخواست می‌شود از بازنشر مطالب تایید نشده که می‌تواند موجب تشویش اذهان عمومی و ایجاد نگرانی بی‌مورد در جامعه شود، خودداری کنند.



وی افزود: نیروهای امنیتی و انتظامی کشور، تحرکات دشمن را رصد می‌کنند و اطلاعیه‌های ضروری را از طریق رسانه‌های رسمی به اطلاع عموم می‌رسانند.

منبع: تسنیم