کشتی فرنگی ایران نایبقهرمان آسیا شد
تیم کشتی فرنگی ایران در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ژاپن با کسب ۲ مدال طلا و یک برنز به عنوان نایبقهرمانی رسید.
کد خبر: ۱۳۹۶۸۵۷| |
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به گزارش تابناک، تیم ملی کشتی فرنگی ایران در بازیهای آسیایی به مقام نایب قهرمانی نائل آمد.
تیم ملی کشتی فرنگی ایران پس از کسب ۲ دوره عنوان قهرمانی متوالی بازی های آسیایی، اینبار در بازی های آسیایی ۲۰۲۶ ژاپن با کسب ۲ مدال طلا و یک برنز به عنوان نایب قهرمانی رسید.
علیرضا عبدولی در ۷۷ و امین میرزازاده در وزن ۱۳۰ کیلوگرم برای ایران به مدال طلا رسیدند و مهدی بالی در وزن ۹۷ کیلوگرم نیز صاحب مدال برنز شد.
تیم کشتی فرنگی ژاپن نیز با کسب ۲ مدال طلا، ۲ نقره و یک برنز مقتدرانه به عنوان قهرمانی بازی های آسیایی رسید.
کشتی فرنگی ایران در دوره قبل صاحب ۲ مدال طلا، ۲ نقره و یک برنز شده بود.
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