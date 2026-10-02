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رأی مردم «مزخرف» نیست / قومیت‌ها را با کدام منطق تحقیر می‌کنید؟

صحبت‌های یکی از کارشناسان ثابت صداوسیما درباره رای پزشکیان، به تحقیر رای بخشی از مردم و نسبت دادن آن به قومیت رسیده است؛ ادبیاتی که با ابتدایی‌ترین اصول رقابت سیاسی و احترام به رأی مردم سازگار نیست.
کد خبر: ۱۳۹۶۸۵۶
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رأی مردم «مزخرف» نیست / قومیت‌ها را با کدام منطق تحقیر می‌کنید؟

به گزارش تابناک، مهدی جمشیدی یکی از مجریان ثابت صدا و سیما در برنامه‌ای در ارتباط با آرای مسعود پزشکیان گفت: انتخاب آقای پزشکیان نشان داد بدون اینکه نیم صفحه برنامه داشته باشید، اتفاقی، شانسی می‌توانید رئیس جمهور شوید. رای قومیتی مبتذل ترین رای است. یعنی اصلا مردم سالاری نیست،

درباره عملکرد مسعود پزشکیان و برنامه انتخاباتی او انتقاداتی وارد است؛ اما اینکه رای مردم را «مزخرف» بخوانیم و بعد آن را به قومیت گره بزنیم، این دیگر نقد نیست. رأی هر شهروند، فارغ از اینکه به کدام نامزد داده است، بخشی از واقعیت انتخابات است و نمی‌توان با چند کلمه آن را بی‌ارزش کرد.

نکته عجیب‌تر، استفاده از تعبیر «رأی قومی» برای تحقیر نتیجه انتخابات است. اگر بخشی از مردم به دلیل هم‌استانی بودن، پیشینه فرهنگی، مطالبات منطقه‌ای یا هر انگیزه دیگری به یک نامزد رأی داده‌اند، این موضوع به خودی خود نه جرم است و نه مایه تمسخر. حتی اگر کسی با تحلیل قومیتی از انتخابات مخالف باشد، راه آن بررسی رفتار انتخاباتی مردم است، نه تحقیر مردمی که در انتخابات شرکت کرده‌اند.

از طرف دیگر، همین ادبیات می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد. کسی که مدعی دفاع از جمهوریت و مشارکت مردم است، نمی‌تواند بخشی از رأی‌دهندگان را صرفا به دلیل هویت قومی یا منطقه‌ای‌شان تحقیر کند. اتفاقا در انتخابات، رای مردم باید شنیده شود؛ چه رایی که با آن موافقیم و چه رایی که نتیجه‌اش را نمی‌پسندیم. تفاوت دیدگاه سیاسی، نباید منجر به توهین به رای‌دهنده شود.

نقد پزشکیان و دولتش جای خود؛ اما اگر قرار است درباره «مردم‌سالاری» حرف بزنیم، نقطه شروعش احترام به انتخاب مردم است. نمی‌شود نتیجه‌ای را که مطلوب ما نیست با برچسب «شانسی»، «قومیتی» یا «مزخرف» از اعتبار انداخت و بعد از مردم‌سالاری سخن گفت. رقابت سیاسی تمام می‌شود، دولت‌ها تغییر می‌کنند و انتخابات بعدی از راه می‌رسد؛ آنچه می‌ماند، نوع مواجهه ما با آرای مردم است.

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برچسب ها
مسعود پزشکیان رئیس جمهور رای مردم قومیت های ایران انتخابات ریاست جمهوری
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