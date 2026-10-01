عکس: بحران در بهشتِ کشمیر

دریاچه «دال» در سرینگر، نگینِ درخشانِ جامو و کشمیر و قطبِ گردشگری این منطقه، با چالش‌های جدی زیست‌محیطی دست و پنجه نرم می‌کند. سال‌ها انباشتِ فاضلاب‌های شهری، ورودِ زباله‌های پلاستیکی، ساخت‌وساز‌های بی‌رویه در حاشیه دریاچه و تشدیدِ اثراتِ تغییرات اقلیمی، اکوسیستمِ شکننده دال را به مرزِ فروپاشی کشانده است. این بحران نه تنها زیبایی‌های طبیعی منطقه را تهدید می‌کند، بلکه معیشتِ هزاران نفر از ساکنانِ محلی را که به این دریاچه وابسته هستند، در معرضِ خطر قرار داده است.