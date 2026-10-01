عکس: مسابقات کشتی فرنگی/ NOGOYA2026

مرحله مقدماتی رقابت‌های کشتی فرنگی بازی‌های آسیایی از صبح امروز در اوزان ۶۰، ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم در شهر ناگویا کشور ژاپن برگزار شد. نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است: در وزن ۶۰ کیلوگرم، سجاد عباسپور در دور نخست به با نتیجه ۵ بر ۳ هونگ تان از چین را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۱ بر ۱ از سد سومیت از هند گذشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. عباسپور در این مرحله مقابل علیشیر گانیف دارنده مدال نقره جهان با نتیجه ۸ بر ۴ شکست خورد و راهی دیدار رده بندی شد. وی در این دیدار به مصاف سوزوکی از ژاپن می‌رود. در وزن ۷۷ کیلوگرم، علیرضا عبدولی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر آندیکا سولامان از اندونزی را شکست داد و به نیمه نهایی رسید. وی در این مرحله با نتیجه ۸ بر صفر شاهین بداغی از قطر را مغلوب کرد و فینالیست شد. عبدولی در فینال با نائو کوساکا قهرمان المپیک از ژاپن مبارزه خواهد کرد. در وزن ۹۷ کیلوگرم، مهدی بالی در دور نخست با نتیجه ۷ بر صفر ابراهیم محمد از عربستان را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر صفر اوزور ژوژوپبیکوف از قرقیزستان دارنده مدال برنز المپیک را مغلوب کرد و راهی نیمه نهایی شد. بالی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۴ مغلوب یوری ناکازاتو از ژاپن شد و به رده بندی راه پیدا کرد. وی برای کسب مدال برنز باید با اسلام اولویف از قزاقستان مبارزه کند.