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بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی - ناگویا؛

نتایج بازی‌های آسیایی در روز دوازدهم/ طلای عبدولی، نقره علیپور و برنز بالی، روز مدال‌آور ایران در ناگویا

ورزشکاران ایران در روز دوازدهم بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ سه مدال رنگارنگ به دست آوردند.
کد خبر: ۱۳۹۶۸۵۰
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عبدولی

 به گزارش تابناک؛ ورزشکاران ایران امروز (پنجشنبه ۹ مهر) در روز دوازدهم بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ در رشته‌های مختلف به میدان رفتند که حاصل آن کسب مدال طلا توسط علیرضا عبدولی، مدال نقره توسط رضا علیپور و مدال برنز توسط مهدی بالی بود.

گزارش کامل عملکرد ورزشکاران ایران در روز دوازدهم به شرح زیر است:

*سنگ‌نوردی:

در رقابت‌های سنگ‌نوردی که در سالن پورت‌مسه برگزار می‌شد، رضا علیپور، نماینده کشورمان به مدال نقره دست یافت. علیپور در فینال ماده سرعت سنگ‌نوردی و در رقابت با ورزشکارانی از اندونزی، قزاقستان و چین، با ثبت زمان ۵.۳۶ به مدال نقره بازی‌های آسیایی ناگویا دست یافت. چوشو هونگ نماینده چین با ثبت زمان ۴.۷۱ به مدال طلا دست یافت و نماینده قزاقستان سوم شد.

نتایج بازی‌های آسیایی در روز دوازدهم/ عبدولی قهرمان المپیک را زمین زد و طلایی شد

* کشتی فرنگی

علیرضا عبدولی در وزن ۷۷ کیلوگرم کشتی فرنگی با نتیجه ۸ بر صفر مقابل آندیکا سولامان از اندونزی به پیروزی رسید و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. او در این مرحله با نتیجه ۶ بر صفر مقابل شاهین بداغی کشتی گیر ایرانی تیم قطر به پیروزی رسید و راهی فینال شد. عبدولی در دیدار نهایی با نتیجه ۵ بر ۳ نائو کوساکا قهرمان المپیک از ژاپن را شکست داد و دوازدهمین مدال طلا را برای کشورمان به ارمغان آورد.

نتایج بازی‌های آسیایی در روز دوازدهم/ عبدولی قهرمان المپیک را زمین زد و طلایی شد

مهدی بالی در وزن ۹۷ کیلوگرم در گام اول با نتیجه ۷ بر صفر مقابل ابراهیم محمد از عربستان به پیروزی رسید. این کشتی‌گیر در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۸ بر صفر مقابل اوزور ژوژوپبیکوف از قرقیزستان دارنده مدال برنز المپیک به پیروزی رسید و راهی نیمه نهایی شد. بالی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۴ مقابل ناکازاتو از ژاپن شکست خورد و به فینال نرسید. بالی در دیدار رده‌بندی اسلام قلی‌اف از قزاقستان را ضربه فنی کرد و مدال برنز را بر گردن آویخت.

نتایج بازی‌های آسیایی در روز دوازدهم/ عبدولی قهرمان المپیک را زمین زد و طلایی شد

در وزن ۶۰ کیلوگرم، سجاد عباس‌پور که اولین تجربه خود در بازی‌های آسیایی را پشت سر می‌گذارد، در اولین مسابقه خود ۵-۳ از سد هونگ تان از چین عبور کرد و راهی یک چهارم نهایی شد. او در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه یک -یک و به دلیل کسب امتیاز اول، سومیت از هند را از پیش‌رو برداشت.

عباس‌پور در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۸ بر ۴ مقابل علیشیر گانیف، دارنده مدال نقره جهان شکست خورد و به دیدار رده‌بندی رفت. او در دیدار رده‌بندی در حالی که ۴ بر صفر پیش بود با نتیجه ۷ بر ۴ باخت و به برنز نرسید.

نتایج بازی‌های آسیایی در روز دوازدهم/ عبدولی قهرمان المپیک را زمین زد و طلایی شد

* والیبال

تیم ملی والیبال برابر کره جنوبی قرار گرفت و با برتری ۳ بر ۲ راهی مرحله نیمه نهایی شد. شاگردان روبرتو پیاتزا در ست‌های دوم و سوم این دیدار ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۲۱ مغلوب حریف شدند، اما در سه ست اول، چهارم و پنجم با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۲۰ و ۱۵ بر ۱۲ چهارمین حریف خود در این رقابت‌ها را از پیش رو برداشتند تا در مرحله نیمه نهایی برابر پاکستان قرار گیرند.

نتایج بازی‌های آسیایی در روز دوازدهم/ عبدولی قهرمان المپیک را زمین زد و طلایی شد

* پدل

تیم پدل مردان ایران متشکل از فرساد شاهی و امیرمحمد جمشیدی در یک دیدار نفس‌گیر مقابل زوج ژاپنی به میدان رفتند و با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی رسیدند. ملی‌پوشان ایران ست نخست را با نتیجه ۶ بر یک از آن خود کردند، اما در ست دوم رقابت بسیار نزدیک دنبال شد و دو تیم به تساوی ۶ بر ۶ رسیدند. شاهی و جمشیدی در تای‌بریک نیز ۷ بر ۵ پیروز شدند تا در مجموع با برتری ۲ بر صفر راهی نیمه‌نهایی شوند.

نتایج بازی‌های آسیایی در روز دوازدهم/ عبدولی قهرمان المپیک را زمین زد و طلایی شد

دیگر تیم دو نفره پدل مردان ایران با ترکیب حامی گلستان و آریا روغنی با شکست ژاپن به مرحله نیمه‌نهایی صعود کرد. ملی‌پوشان ایران در این دیدار در دو ست متوالی مقابل نمایندگان ژاپن به برتری رسیدند و با نتایج ۶ بر ۴ و ۷ بر ۵ حریف میزبان را شکست دادند.

گلستان و روغنی با این پیروزی راهی مرحله نیمه‌نهایی شدند و به جمع چهار تیم برتر رقابت‌های پدل راه یافتند. با توجه به اینکه دیگر تیم ایران متشکل از فرساد شاهی و امیرمحمد جمشیدی به نیمه نهایی صعود کرده بود مدال برنز برای یکی از تیم‌های پدل کشورمان قطعی شده است.

نتایج بازی‌های آسیایی در روز دوازدهم/ عبدولی قهرمان المپیک را زمین زد و طلایی شد

در نیمه نهایی این رقابت‌ها تیم شاهی و جمشیدی با تیم مالزی و تیم روغنی و گلستان با برنده دیدار قطر و امارات دیدار خواهند کرد.

تیم پدل بانوان با ترکیب صبا نجفی و ندا محمدتقی‌پور در مرحله یک‌چهارم نهایی مقابل فیلیپین با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد و از صعود به نیمه‌نهایی بازماند. تیم ایران ست نخست را ۶ بر ۲ واگذار کرد، در ست دوم ۶ بر ۳ به پیروزی رسید، اما در ست سوم با نتیجه ۶ بر ۲ شکست خورد.

نتایج بازی‌های آسیایی در روز دوازدهم/ عبدولی قهرمان المپیک را زمین زد و طلایی شد

*جودو

الیاس پرهیزگار در مسابقه اول خود البایکوف از امارات را با ایپون (ضربه فنی) از پیش‌رو داشت و گام به مرحله بعد گذاشت. او در دیدار بعد برابر نماینده تاجیکستان شکست خورد. او در مرحله شانس مجدد مقابل شینبایار اویونچیمگ از مغولستان به پیروزی رسید و راهی دیدار رده بندی شد. او در این مسابقه مغلوب حریفی از کره جنوبی شد و نتوانست برنز بگیرد.

نتایج بازی‌های آسیایی در روز دوازدهم/ عبدولی قهرمان المپیک را زمین زد و طلایی شد

سمیرا خاک‌خواه در مسابقه نخست برابر تائو یو‌یینگ از چین با ایپون شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

نتایج بازی‌های آسیایی در روز دوازدهم/ عبدولی قهرمان المپیک را زمین زد و طلایی شد

پیش از این و در روز نخست مسابقات جودو، مهسا شکیبایی و ابوالفضل محمودی برای تیم ملی ایران روی تاتامی رفتند که هر دو نتوانستند به مراحل بالا صعود کنند و از دور مسابقات کنار رفتند.

* پومسه

مرتضی زنده‌دل با امتیاز ۸، ۷۵۰۰ در جایگاه پنجمی گروه خود قرار گرفت و از راهیابی به هشت نفر برتر بازماند. رقابت‌های پومسه در دو گروه برگزار می‌شود و از هر گروه چهار نفر اول به دور دوم صعود می‌کنند.

نتایج بازی‌های آسیایی در روز دوازدهم/ عبدولی قهرمان المپیک را زمین زد و طلایی شد

در بخش بانوان یاسمن لیموچی در مجموع اجرای دو فرم به امتیاز ۸.۲۵۰۰ دست یافت تا به عنوان نفر دوم گروه خود به دور بعد راه یابد. در بین ۸ پومسه کار راه یافته به دور دوم لیموچی در فرم اول خود با امتیاز ۹، ۱۰۰ تشویق حاضران را برانگیخت و در فرم دوم خود نیز امتیاز ۸، ۶۰۰ را از آن خود کرد تا در مجموع به امتیاز ۸، ۸۵۰ دست یابد تا در نهایت در رده پنجم قرار گیرد.

نتایج بازی‌های آسیایی در روز دوازدهم/ عبدولی قهرمان المپیک را زمین زد و طلایی شد

* تیراندازی با کمان

بیتا عاشق‌زاده در ادامه مسابقات تیراندازی با کمان با نتیجه ۱۴۶ بر ۱۳۵ مقابل کمانداری از فیلیپین شکست خورد و از صعود به جمع چهار کماندار برتر این رقابت‌ها بازماند.

نتایج بازی‌های آسیایی در روز دوازدهم/ عبدولی قهرمان المپیک را زمین زد و طلایی شد

*دوچرخه‌سواری

محمدنبی میرباقری، تنها دوچرخه‌سوار کشورمان در رقابت‌های پیست بازی‌های آسیایی ناگویا با کسب ۵۶ امتیاز در جایگاه دوازدهم قرار گرفت.

نتایج بازی‌های آسیایی در روز دوازدهم/ عبدولی قهرمان المپیک را زمین زد و طلایی شد

* گلف

نازنین شهرکی نخستین بانوی گلفر ایران در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی، در روز دوم مسابقات ۸۷ ضربه ثبت کرد و با مجموع ۱۷۲ ضربه در پایان راند اول و دوم، در جایگاه چهلم جدول قرار گرفت. شهرکی در راند دوم بازی‌های آسیایی در ۹ حفره نخست ۴۳ ضربه و در ۹ حفره دوم ۴۴ ضربه به ثبت رساند تا مجموع امتیازش در این راند به ۸۷ برسد.

او پیش از این و در راند نخست مسابقات اسکور ۸۵ را به ثبت رسانده بود و با احتساب عملکرد دو روز، مجموع ضربات او به ۱۷۲ ضربه رسید؛ امتیازی که او را با ۳۲ ضربه بالاتر از پار در رتبه چهلم جدول قرار داد.

در جدول مسابقات گلف انفرادی زنان، ۴۵ گلفر حضور داشتند که نماینده قطر انصراف داد و در پایان راند دوم مسابقات، ۲۷ گلفر اول جدول به راند سوم مسابقات صعود کردند. به این ترتیب پرونده حضور شهرکی با ایستادن در جایگاه چهلم جدول، در بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا بسته شد.

نتایج بازی‌های آسیایی در روز دوازدهم/ عبدولی قهرمان المپیک را زمین زد و طلایی شد

سجاد کرم‌پور با ثبت اسکور ۱۶۵ و ایستادن در جایگاه مشترک پنجاه و هفتمی جدول رده‌بندی به کار خود در این دوره از رقابت‌ها پایان داد. نماینده ایران در پایان دو راند، مجموع امتیاز ۱۶۵ ضربه (۲۵ ضربه بالاتر از پار) را به ثبت رسانده و در جایگاه مشترک پنجاه و هفتم جدول (مشترک با نماینده عمان) قرار گرفت. در جدول مسابقات گلف انفرادی مردان، ۶۶ گلفر حضور داشتند که نماینده نپال انصراف داد و در پایان ۳۶ نفر برتر جدول به راند سوم مسابقات صعود کردند.

نتایج بازی‌های آسیایی در روز دوازدهم/ عبدولی قهرمان المپیک را زمین زد و طلایی شد

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