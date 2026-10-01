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تصویری از مسعود پزشکیان در جشن تولد ۷۲ سالگی‌اش

تصویری از جشن تولد ۷۲ سالگی مسعود پزشکیان با حضور خانواده و هدیه ویژه نوه‌های رئیس‌جمهور منتشر شد.
کد خبر: ۱۳۹۶۸۴۷
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پزشکیان

به گزارش تابناک؛ همزمان با تولد مسعود پزشکیان، تصویری از جشن تولد رئیس‌جمهور منتشر شده است که فضای متفاوتی از این مناسبت خانوادگی را به نمایش می‌گذارد.

پزشکیان متولد ۷ مهر ۱۳۳۳ است و امسال وارد ۷۲ سالگی شده است. این تصویر از سوی مهدی پزشکیان، فرزند رئیس‌جمهور، در صفحه شخصی او منتشر شده است.

هدیه ویژه نوه‌های پزشکیان به پدربزرگ

بخش جالب توجه تصویر، نقاشی‌هایی است که نوه‌های مسعود پزشکیان به مناسبت تولد او به پدربزرگشان هدیه داده‌اند.

مهدی پزشکیان در توضیح این عکس نوشته است که نقاشی‌های کنار تصویر، کادوی بچه‌ها برای پدربزرگشان بوده و شمع‌های روی کیک نیز ماجرای خاص خودشان را داشته‌اند.

جشن تولد ۷۲ سالگی رئیس‌جمهور

تصویر منتشرشده از جشن تولد مسعود پزشکیان، در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است. در این عکس، کیک تولد و هدیه‌های ساده و خانوادگی نوه‌های رئیس‌جمهور، بخش اصلی قاب را تشکیل می‌دهند.

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