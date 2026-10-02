قرار بود واگذاری خودروسازیها بازار را رقابتی کند اما قیمت ها پرواز کرد / دولت باید پاسخگو باشد
علیرضا سلیمی عضو هیئترئیسه مجلس و کمیسیون صنایع و معادن در گفتگو با خبرنگار اقتصادی تابناک با انتقاد از افزایش مستمر قیمت خودروهای داخلی و کاهش کیفیت آنها، تأکید کرد که دولت باید درباره وضعیت بازار خودرو و موانع اجرای مصوبات مجلس در حوزه واردات خودرو پاسخگو باشد.
سلیمی با انتقاد از روند افزایش قیمت خودروهای داخلی و کاهش کیفیت آنها گفت قرار بود با واگذاری خودروسازیها، زمینه شکلگیری بازاری رقابتی فراهم شود و مردم نیز با امید به بهبود شرایط، از این روند استقبال کنند؛ اما آنچه امروز در بازار خودرو شاهد هستیم، با انتظارات ایجادشده فاصله زیادی دارد.
بحران قیمت در بازار خودرو!
او با انتقاد از وضعیت کنونی بازار خودرو افزود: شرایط بهگونهای شده است که گویی به مردم وعده ورود به باغی سرسبز دادهاند، اما آنچه در عمل با آن مواجه شدهاند، فضایی دشوار و پرهزینه است که هر روز فشار بیشتری بر مصرفکنندگان وارد میکند.
از بازار رقابتی تا برنامهای برای فشار بر مردم!
سلیمی با اشاره به افزایش چشمگیر قیمت خودروها تصریح کرد: قرار نبود قیمتها به این شکل افزایش پیدا کنند. خودرو است یا هلیکوپتر؟ قیمت برخی خودروهای داخلی به ارقامی رسیده که حتی مقایسه آن با قیمت وسایل نقلیه دیگر نیز پرسشبرانگیز شده است که مسئولان باید برای این وضعیت چارهاندیشی کنند و اجازه ندهند افزایش قیمتها بیش از این بر ذهن، قلب و احساسات مردم فشار وارد کند.
عضو هیئترئیسه مجلس با انتقاد از نحوه مواجهه دستگاههای مسئول با شرایط بازار خودرو گفت: انتظار میرود دستگاههای ذیربط بهجای آنکه صرفاً در برابر این وضعیت سردرگم باشند، برای مدیریت بازار و ساماندهی شرایط اقدام عملی انجام دهند.
وی همچنین با انتقاد از نبود پاسخگویی شفاف در برابر افکار عمومی اظهار کرد: متأسفانه اتفاقاتی در بازار رخ میدهد که در نهایت صرفاً با انتشار یک بیانیه در سایتها درباره آنها اطلاعرسانی میشود، اما کسی حاضر نمیشود با مردم گفتوگو کند و ابعاد مسائل را بهروشنی توضیح دهد. این شیوه برخورد با افکار عمومی شایسته مردم عزیز ما نیست.
دولت در قبال موانع واردات خودرو پاسخگو باشد
سلیمی در ادامه، با اشاره به نقش مجلس و کمیسیون صنایع و معادن در پیگیری مشکلات بازار خودرو، اظهار کرد: ما بهطور مستمر این مسائل را پیگیری کردهایم و در حوزه قانونگذاری نیز اقداماتی انجام شده است؛ با این حال، یکی از مشکلات اصلی، مخالفت دولت با برخی مصوبات مجلس و ایجاد موانع در مسیر اجرای آنهاست.
وی با اشاره به موضوع واردات خودرو افزود: مجلس در این زمینه مصوباتی داشته است، اما مخالفت دولت در روند بررسی و اجرای این مصوبات تأثیر گذاشته و موضوع در ادامه با ایراداتی در شورای نگهبان و مراجع دیگر نیز مواجه شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: مسئله این است که وقتی دولت با مصوبات مجلس مخالفت میکند و این مخالفتها موجب تغییر روندها یا ایجاد مانع در اجرای تصمیمات میشود، باید درباره پیامدهای آن نیز پاسخگو باشد. دولت باید توضیح دهد که چرا چنین شرایطی به وجود آمده و چه برنامهای برای حل مشکلات بازار خودرو دارد.
پیگیریهای مجلس ادامه دارد
سلیمی با تأکید بر اینکه مجلس پیگیری مشکلات بازار خودرو را متوقف نکرده است، گفت: مجلس این موضوع را رها نکرده و جلسات و پیگیریها همچنان ادامه دارد.
وی افزود: از هفته گذشته این موضوع در دستور پیگیری بوده و برای هفته آینده نیز جلسهای در روز سهشنبه پیشبینی شده است تا مسائل مربوط به این حوزه بررسی و پیگیری شود.
این عضو هیئترئیسه مجلس در پایان بر ضرورت پاسخگویی مسئولان و اتخاذ تصمیمات مؤثر برای مدیریت بازار خودرو تأکید کرد؛ بازاری که افزایش قیمتها و نگرانیها درباره تناسب کیفیت و بهای خودروها، ضرورت رسیدگی جدیتر به وضعیت آن را دوچندان کرده است.