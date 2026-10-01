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تابناک گزارش می دهد؛

قیمت طلا و سکه امروز / سکه سقف جدید زد

قیمت سکه و طلا امروز مسیر جدیدی داشت به طوری که سکه امامی امروز با یک میلیون تومان رشد به ۲۵۹.۵ میلیون تومان رسید و سقفِ جدیدی را در بازار طلا و سکه ثبت کرد؛ اما نکته‌ی جالب ماجرا این است که در همین روز، اونس جهانی طلا با ۳۴ دلار افت، به ۴,۱۶۲ دلار رسید و نزولی شد!
کد خبر: ۱۳۹۶۸۴۴
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طلا

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، قیمت طلا و سکه امروز صعودی، اما آرام باز شد؛ صعودی که با رشد یک میلیونی سکه امامی و ۱.۴ میلیونی ربع سکه همراه بود. اما آرام بودن این بازار، یک زنگ هشدار است.

قیمت سکه امامی امروز با ۱ میلیون تومان افزایش ، از حدود ۲۵۸.۵ میلیون به ۲۵۹.۵ میلیون تومان رسید و قیمت  ربع سکه با ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان، بیشترین افزایش روز را داشته و به ۷۳.۴ میلیون تومان رسیده است.

قیمت ربع سکه، از همه داغ‌تر!

همچنین نیم سکه با ۹۰۰,۰۰۰ تومان رشد، به ۱۳۵.۳ میلیون تومان رسید و سکه گرمی با ۳۷ میلیون تومان، بدون تغییر مانده است و دلار با  تومان رشد، به محدوده ۲۵۵ هزار تومان رسیده است این درحالی است که اونس جهانی با ۳۴ دلار افت، به ۴,۱۶۲ دلار رسید و این تنها قلم نزولی در بازار است.

نکته‌ی اصلی و جالب این است که رشد قیمت دلار، اثر کاهشی اونس جهانی را خنثی کرده است و اگرچه اونس جهانی نزولی شده، اما دلار با رشد ۲,۰۰۰ تومانی، بازار داخلی را صعودی نگه داشته است. 

بنابراین گرچه اونس جهانی امروز ترمز برید و نزولی شد اما موتور قیمت همچنان صعودی مانده است و قیمت‌های داخلی را بالا برد و نتیجه این شد که بازار داخلی با وجود افت طلای جهانی، به لطف رشد دلار، صعودی باقی مانده است.

سقف واقعی است یا تله برای خرده‌پول‌ها؟

ازسویی دیگر دلار امروز ۲,۰۰۰ تومان رشد کرد و به محدوده‌ی ۲۵۵ هزار تومان رسید که این جهشِ ارزی، فشار صعودی بر بازار طلا و سکه وارد کرده و اجازه نداده که افت انس جهانی، قیمت‌های داخلی را پایین بکشد.

سکه امامی با ۱ میلیون تومان رشد به ۲۵۹.۵ میلیون تومان رسید و این یعنی بازار همچنان سقف‌های جدید می‌زند و روند صعودی پابرجاست.

 ربع سکه با ۱.۴ میلیون به ۷۳.۴ میلیون رسید که بیشترین رشد را درمیان قطعات سکه ثبت کرد و نیم سکه با افزایش ۹۰۰ هزار تومانی به 135.3 میلیون رسید . همچنین سکه گرمی بدون تغییر نسبت به روز گذشته به ۳۷ میلیون تومان رسید که این نشان می‌دهد تقاضا در سکه‌های خرد همچنان قوی است.

هرگرم ۱۸ عیارامروز ۲۹۰ هزار افزایش پیدا کرد و به ۲۵.۶ میلیون تومان رسید و مصنوعات طلا نیز با رشدِ آرام همراه شده‌اند؛ هرچند کندتر از سکه اما قیمت دلار امروز ۲۵۵ هزار شد که مهم‌ترین محرک بازار شد به طوری که هرچه دلار بالاتر برود، طلا و سکه هم بالا می‌رود.

قیمت اونس جهانی طلا به ۴,۱۶۲ دلار رسید و نزولی شد که اگر این روند ادامه یابد، با ثبات یا کاهش دلار، بازار داخلی می‌تواند اصلاح شود.

اما بازار امروز، صعودی اما آرام است و رشد قیمت‌ها ادامه دارد، اما سرعت آن کاهش یافته؛ چرا که اونس جهانی نزولی شده و ترمز بازار را کشیده است . بنابراین رشد دلار، اثر افت اونس را خنثی کرده و بازار را صعودی نگه داشته است.

بنابراین با نزولی شدن اونس جهانی، اگر دلار هم تثبیت شود یا بانک مرکزی مداخله کند، بازار داخلی می‌تواند اصلاحِ ناگهانی را تجربه کند.

در این وضعیت که بازار در اوج حساسیت است توصیه می شود که خریدِ هیجانی در نقطه‌ی اوج، پرریسک است و روند دلار و اونس جهانی باید به دقت بررسی شود چراکه دلار، موتور اصلی و اونس، ترمز بازار است که خریدِ پله‌ای و مدیریت ریسک، منطقی‌تر از خریدِ یک‌جای هیجانی است.

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