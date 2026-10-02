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جیم کری در ۶۴ سالگی ازدواج کرد + عکس

جیم کری، بازیگر و کمدین سرشناس هالیوود، با مین آه، در یک مراسم خصوصی و کوچک در لس‌آنجلس ازدواج کرد. این خبر توسط نماینده جیم کری تأیید شده و جزئیات بیشتری از مراسم منتشر نشده است.
کد خبر: ۱۳۹۶۸۴۳
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جیم کری

به گزارش تابناک، جیم کری ۶۴ ساله و مین آه مدت‌ها رابطه خود را دور از چشم رسانه‌ها دنبال می‌کردند و از سال ۲۰۲۲ تصاویری از حضور مشترک آن‌ها منتشر شده بود. این زوج در فوریه ۲۰۲۶ برای نخستین بار به‌صورت رسمی در کنار یکدیگر در مراسم جوایز سزار در فرانسه حاضر شدند.

جیم کری

کری در آن مراسم هنگام دریافت جایزه افتخاری، در بخشی از سخنرانی خود از مین آه با عنوان «همراه فوق‌العاده‌ام» یاد کرد و به او ابراز محبت کرد. حضور مین آه در کنار دختر و نوه جیم کری در آن مراسم نیز مورد توجه قرار گرفت.

این ازدواج، سومین ازدواج جیم کری محسوب می‌شود. او پیش از این با ملیسا وومر و سپس با لورن هالی ازدواج کرده بود.

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جیم کری بازیگر هالیوودی ازدواج
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